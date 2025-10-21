羅子溢《金式森林》演活霸道總裁｜親揭3大心機設計位輾壓何廣沛 網民激讚：睇到另一個羅子溢！

昨晚台慶劇《金式森林》劇情掀起高潮，羅子溢飾演的霸道總裁高深正式進駐方家，氣場全開輾壓「派帽男女」何依婷及何廣沛，場面極度暢快！羅子溢憑自信眼神、單手插袋的招牌動作，加上玩世不恭的笑容，未開口已震懾全場，被網民封為全劇MVP。究竟他為這個萬眾矚目的角色花了多少心思？