羅子溢《金式森林》演活霸道總裁｜親揭3大心機設計位輾壓何廣沛 網民激讚：睇到另一個羅子溢！
昨晚霸氣登場！羅子溢單手插袋震懾方家
在昨晚（20日）播出的劇情中，高深（羅子溢飾）在方仰天（郭晉安飾）的重金禮聘下，以承傳家族辦公室負責人的身份華麗進駐方家。他一身成功人士的帥氣裝束，玉樹臨風，甫進門便以壓倒性的淡定姿態先聲奪人，更直接向眾人介紹自己：「大家好，我哋又見面，等我正式介紹我自己，我係承傳家族辦公室嘅負責人，高深。」面對充滿敵意的方家成員，他毫不畏懼，更立即將矛頭指向「派帽男女」鄺善荃（何依婷飾）及方學禮（何廣沛飾），連番高智商的言論交鋒將對方窒到無言以對，看得觀眾大呼過癮，認為這段「爽劇」情節值回票價。
羅子溢親自拆解！揭高深角色3大心機位
羅子溢憑「高深」一角贏盡好評，他接受訪問時透露，角色的成功並非偶然，背後隱藏了大量心思設計。他親自拆解了三大心機位，首先是標誌性的「茶色眼鏡」，原來當初監製想用另一款較圓的眼鏡，但他認為不適合自己面形，於是親自尋找眉鏡款式。為了增添神秘感，他更找來做眼鏡生意的朋友幫忙調校鏡片顏色及透光度，反覆測試後最終選定30度透光，確保既能讓觀眾看到眼神，又不會因反光影響拍攝。其次是「單手插袋」的招牌動作，他解釋：「呢個動作係想增添胸有成竹嘅感覺，高深係深謀遠慮嘅，同埋如果對方行一步、我個角色就行十步。」最後是慢條斯理的語速，這一切細節共同塑造出高深胸有成竹、深不可測的霸道總裁形象。
網民洗版式激讚！狂讚羅子溢演技大蛻變
劇集播出至今，羅子溢的表現獲得網民一面倒洗版式讚好，認為他成功演活了高深亦正亦邪的魅力，演技迎來大蛻變。大批網民湧入討論區留言，狂讚他的氣場與眼神戲：「高深讓我看到另一個羅子溢」、「做出了亦正亦邪 Feel，眼神戲很是絕」、「單手插袋好型，好有霸道總裁 Feel」、「呢個角色太有魅力，每次出場都帥爆」。角色的造型同樣備受讚賞，特別是茶色眼鏡，網民大讚：「變色眼鏡顯得他更有魅力」、「眼鏡和帥臉孔襯到絕」，羅子溢更笑言有網民私訊詢問眼鏡牌子，足證角色塑造極之成功，已深深烙印在觀眾心中。