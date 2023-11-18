羅密歐與祝英台｜陳豪大結局無好下場 陳茵媺爆青筋喊戲惹哭觀眾
《羅密歐與祝英台》結局陳豪唔著避彈衣枉死
《羅密歐與祝英台》結局前一集劇情講陳豪拍住嘉洛殺入羅家救人一幕相當有型，不但揸槍姿勢有型有款兼眼神凌厲，更施展超凡跳躍及奔跑功架，其中一連串開完槍轉身180度後再飛躍上沙發的動作，加上與嘉洛「神同步」的翻滾動作，獲網民大讚寶刀未老兼型到爆！不過這場槍戰最後以陳豪為周嘉洛擋子彈作結，不少觀眾認為陳豪演貪生怕死的Max 無可能不穿避彈衣上陣，認為角色「違反人設」，不過為了乎合化蝶結局，一切又可能是命中註定 ！
陳茵媺得悉陳豪死訊喊到見青筋
本來尾二一集陳豪及陳茵媺有唔少「寓拍劇於晒恩愛」場口，還有山伯與英台恩愛吃早餐一幕，全程冧到痺，可惜來到大結局陳豪一開場就陣亡，陳茵媺透過電話聽到消息演出了悲慟的表情，喊到見青筋，相信如果畀家中幾個小朋友睇到都會同聲一哭！梁山伯為救羅家壯烈犧牲，陳茵媺飾演的祝家老闆亦設計好一場壯烈徇情，為了成就周嘉洛與游嘉欣，不惜設局令自己中槍敗於對決之中！
離地設定結局留下羅密歐與朱麗葉 盤點《羅密歐與祝英台》 5大敗筆位
敗筆位1. 架空世界唔消化無共鳴
《羅密歐與祝英台》自開播以來一直備受矚目，為增加劇集電影感，劇組邀請了金馬獎最佳美術設計的馬光榮擔任美術總監，為劇集設計一系列別具特色的主場景，包括三大場景祝家、羅家及祝家溫室，事實上係幾靚，但太多色水則弄巧反拙！有網民指類似Cyberpunk視覺風格，純粹滿足監製個人想像，太離地難有共鳴，重犯了《新四十二章》毛病。陳維冠的作品向來喜歡建立於 「架空時空」，《新四十二章》就使用1984年版本的《鹿鼎記》作為「另一維度」的關連人物，借舊作過橋！
大陸網民亦在豆瓣網站批評：
「我以為只有合拍劇才是縫合怪，現在新的怪物出現了，時裝劇竟然也搞架空，什麽天南市，海北市，去隔壁城市還要通行證，服了。」
敗筆位2. 人物設計離地 妝扮牽強造作
《羅祝》更是陳茵媺婚後首部「復出」劇集，是次她剷青look再刻意壓低聲線及紮胸女扮男裝上陣，不過呢個形象確實有少少趕客！好多觀眾看了幾集仍不知「祝老闆」是女扮男裝，無疑是另一個失敗！
網民鬧爆：
「多年沒見陳茵媺，本來很期待，宣傳時看造型也覺得很酷，結果一出來說她是個男人？？當觀眾瞎嗎？」
「陳豪如何做到和自己老婆毫無cp感的」
「陳茵媺是甜姐兒，硬剪這個頭發裝cool幹嘛」
敗筆位3.周嘉洛游嘉欣浪漫戲冇feel
對白方面，獲力捧周嘉洛在劇中經常引述莎士比亞金句，但感覺似為加而加，沒有推進劇情，生硬且不好笑。另外，亦有網友發現游嘉欣在戲中發福了不少，顏值跌Watt，真不敢相信這就是羅密歐要愛的茱麗葉！
敗筆位4. 角色太多混亂
家族情仇逐步揭開推進遲緩，唔明家族恩怨 ， 陳豪陳茵媺理應有重要感情線但播咗五集都仲未相認，根據本周劇情，二人仍然拖拖拉拉回憶戲份慢慢鋪排，還未計兩大家族「親戚長輩」的戲份； 相比起另一時段《香港人在北京》角色遇到難題通常於該集立即解決節奏明快較易消化亦有追看性。
簡單一句，《羅祝》用了5集都未把背景說得完整，《香港人在北京》就做了個好示範，每個角色性格分明，例如吳若希本色演出狂玩自抽、傅嘉莉「火雞姐」神還原、坤哥戴祖儀歡喜冤家等等，既有笑點又有記憶點！
敗筆位5.「致敬位」眼高手低
早前已講過，《羅密歐與祝英台》的角色設定，就如劇名一語道破，串連4大人物：羅密歐、茱麗葉、梁山伯及祝英台，而且兩段情都沒有好結果。監製陳維冠將他們改成玩槍高手。 不過呢個玩槍橋段不是新鮮事，似是「致敬」在1996年里安納度狄卡比奧主演的電影《羅密歐與茱麗葉：後現代激情篇》，兩大家族在城市內不時發生槍戰。
同樣是致敬西片，《香港人在北京》陳展鵬與蔡潔的浪漫初戀其實參考了1995年《Before Sunrise》，但能融入劇情，不著痕跡，成功得多。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！