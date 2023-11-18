羅密歐與祝英台｜陳豪大結局無好下場 陳茵媺爆青筋喊戲惹哭觀眾

全劇25集的《羅密歐與祝英台》終於播放大結局，一如「梁山伯與祝英台」的原著故事一樣，一對主角難逃「徇情化蝶」的命運，命運一早註定，不過觀眾就認為劇情安排對陳豪太狠心，希望下次視帝拍劇不用再有沉重的悲劇收場！