羅密歐與祝英台 結局

羅密歐與祝英台｜陳豪大結局無好下場 陳茵媺爆青筋喊戲惹哭觀眾

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全劇25集的《羅密歐與祝英台》終於播放大結局，一如「梁山伯與祝英台」的原著故事一樣，一對主角難逃「徇情化蝶」的命運，命運一早註定，不過觀眾就認為劇情安排對陳豪太狠心，希望下次視帝拍劇不用再有沉重的悲劇收場！

《羅密歐與祝英台》結局陳豪唔著避彈衣枉死

《羅密歐與祝英台》結局前一集劇情講陳豪拍住嘉洛殺入羅家救人一幕相當有型，不但揸槍姿勢有型有款兼眼神凌厲，更施展超凡跳躍及奔跑功架，其中一連串開完槍轉身180度後再飛躍上沙發的動作，加上與嘉洛「神同步」的翻滾動作，獲網民大讚寶刀未老兼型到爆！不過這場槍戰最後以陳豪為周嘉洛擋子彈作結，不少觀眾認為陳豪演貪生怕死的Max 無可能不穿避彈衣上陣，認為角色「違反人設」，不過為了乎合化蝶結局，一切又可能是命中註定 ！

羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 陳豪在第一節就在與江美儀的決鬥中陣亡！觀眾唔明點解Max唔著避彈衣。
陳豪在第一節就在與江美儀的決鬥中陣亡！觀眾唔明點解Max唔著避彈衣。（圖片來源：TVB）

陳茵媺得悉陳豪死訊喊到見青筋

本來尾二一集陳豪及陳茵媺有唔少「寓拍劇於晒恩愛」場口，還有山伯與英台恩愛吃早餐一幕，全程冧到痺，可惜來到大結局陳豪一開場就陣亡，陳茵媺透過電話聽到消息演出了悲慟的表情，喊到見青筋，相信如果畀家中幾個小朋友睇到都會同聲一哭！梁山伯為救羅家壯烈犧牲，陳茵媺飾演的祝家老闆亦設計好一場壯烈徇情，為了成就周嘉洛與游嘉欣，不惜設局令自己中槍敗於對決之中！

羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 陳茵媺得悉陳豪為嘉洛擋子彈身亡，悲痛難奈，演出真感情。
陳茵媺得悉陳豪為嘉洛擋子彈身亡，悲痛難奈，演出真感情。（圖片來源：TVB）
羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 祝英台於山伯墳前爆喊。
祝英台於山伯墳前爆喊。（圖片來源：TVB）
羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 徇情唔係咁簡單。
徇情唔係咁簡單。（圖片來源：TVB）
羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 最後用自己的生命化解「羅祝」兩家恩怨。
最後用自己的生命化解「羅祝」兩家恩怨。（圖片來源：TVB）

羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 破毒強人 大結局 陳豪的陳豪變聲演技亦不幸中槍！
陳豪在《破毒強人》的角色最後又係要死，有觀眾希望他下次拍劇可以演輕鬆的角色！（圖片來源：TVB）
羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 破毒強人 大結局 陳豪最後在雨中悽厲地死去，不少網民大嘆不捨文華呢個角色。
陳豪最後在《破毒強人》雨中悽厲地死去，不少網民不捨文華呢個角色。（圖片來源：TVB）

離地設定結局留下羅密歐與朱麗葉 盤點《羅密歐與祝英台》 5大敗筆位

敗筆位1. 架空世界唔消化無共鳴

《羅密歐與祝英台》自開播以來一直備受矚目，為增加劇集電影感，劇組邀請了金馬獎最佳美術設計的馬光榮擔任美術總監，為劇集設計一系列別具特色的主場景，包括三大場景祝家、羅家及祝家溫室，事實上係幾靚，但太多色水則弄巧反拙！有網民指類似Cyberpunk視覺風格，純粹滿足監製個人想像，太離地難有共鳴，重犯了《新四十二章》毛病。陳維冠的作品向來喜歡建立於 「架空時空」，《新四十二章》就使用1984年版本的《鹿鼎記》作為「另一維度」的關連人物，借舊作過橋！

大陸網民亦在豆瓣網站批評：

「我以為只有合拍劇才是縫合怪，現在新的怪物出現了，時裝劇竟然也搞架空，什麽天南市，海北市，去隔壁城市還要通行證，服了。」

羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 羅密歐與祝英台 敗筆位 在劇中經常出現兩個架空世界的地方，分別是天南市，海北市。
在劇中經常出現兩個架空世界的地方，分別是天南市，海北市。（圖片來源：TVB）
羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 羅密歐與祝英台 敗筆位 「偷渡過海」情節睇到觀眾頭痛！
「偷渡過海」情節睇到觀眾頭痛！（圖片來源：TVB）

敗筆位2. 人物設計離地 妝扮牽強造作

《羅祝》更是陳茵媺婚後首部「復出」劇集，是次她剷青look再刻意壓低聲線及紮胸女扮男裝上陣，不過呢個形象確實有少少趕客！好多觀眾看了幾集仍不知「祝老闆」是女扮男裝，無疑是另一個失敗！

網民鬧爆：

「多年沒見陳茵媺，本來很期待，宣傳時看造型也覺得很酷，結果一出來說她是個男人？？當觀眾瞎嗎？」

「陳豪如何做到和自己老婆毫無cp感的」

「陳茵媺是甜姐兒，硬剪這個頭發裝cool幹嘛」

羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 羅密歐與祝英台 敗筆位 不少觀眾都接受唔到陳茵媺搞成咁⋯⋯
不少觀眾都接受唔到陳茵媺搞成咁⋯⋯（圖片來源：TVB）
羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 羅密歐與祝英台 敗筆位
（圖片來源：小紅書圖片）

敗筆位3.周嘉洛游嘉欣浪漫戲冇feel

對白方面，獲力捧周嘉洛在劇中經常引述莎士比亞金句，但感覺似為加而加，沒有推進劇情，生硬且不好笑。另外，亦有網友發現游嘉欣在戲中發福了不少，顏值跌Watt，真不敢相信這就是羅密歐要愛的茱麗葉！

羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 羅密歐與祝英台 敗筆位 另外，亦有網友發現游嘉欣在戲中發福了不少，顏值跌Watt！
另外，亦有網友發現游嘉欣在戲中發福了不少，顏值跌Watt！（圖片來源：TVB）
羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 羅密歐與祝英台 敗筆位 獲力捧周嘉洛在劇中經常引述莎士比亞金句，但感覺似為加而加，沒有推進劇情，生硬且不好笑。
獲力捧周嘉洛在劇中經常引述莎士比亞金句，但感覺似為加而加，沒有推進劇情，生硬且不好笑。（圖片來源：TVB）

敗筆位4. 角色太多混亂

家族情仇逐步揭開推進遲緩，唔明家族恩怨 ， 陳豪陳茵媺理應有重要感情線但播咗五集都仲未相認，根據本周劇情，二人仍然拖拖拉拉回憶戲份慢慢鋪排，還未計兩大家族「親戚長輩」的戲份； 相比起另一時段《香港人在北京》角色遇到難題通常於該集立即解決節奏明快較易消化亦有追看性。

簡單一句，《羅祝》用了5集都未把背景說得完整，《香港人在北京》就做了個好示範，每個角色性格分明，例如吳若希本色演出狂玩自抽、傅嘉莉「火雞姐」神還原、坤哥戴祖儀歡喜冤家等等，既有笑點又有記憶點！

羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 羅密歐與祝英台 敗筆位 陳豪陳茵媺理應有重要感情線但播咗五集都仲未相認，根據本周劇情，二人仍然拖拖拉拉回憶戲份慢慢鋪排，還未計兩大家族「親戚長輩」的戲份⋯⋯
陳豪陳茵媺理應有重要感情線但播咗五集都仲未相認，根據本周劇情，二人仍然拖拖拉拉回憶戲份慢慢鋪排，還未計兩大家族「親戚長輩」的戲份⋯⋯（圖片來源：TVB）
羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 羅密歐與祝英台 敗筆位 吳若希本色演出狂玩自抽十分出色！
吳若希本色演出狂玩自抽十分出色！（圖片來源：TVB）
羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 羅密歐與祝英台 敗筆位 傅嘉莉「火雞姐」神還原得到不少好評！
傅嘉莉「火雞姐」神還原得到不少好評！（圖片來源：TVB）

敗筆位5.「致敬位」眼高手低

早前已講過，《羅密歐與祝英台》的角色設定，就如劇名一語道破，串連4大人物：羅密歐、茱麗葉、梁山伯及祝英台，而且兩段情都沒有好結果。監製陳維冠將他們改成玩槍高手。 不過呢個玩槍橋段不是新鮮事，似是「致敬」在1996年里安納度狄卡比奧主演的電影《羅密歐與茱麗葉：後現代激情篇》，兩大家族在城市內不時發生槍戰。

同樣是致敬西片，《香港人在北京》陳展鵬與蔡潔的浪漫初戀其實參考了1995年《Before Sunrise》，但能融入劇情，不著痕跡，成功得多。

羅密歐與祝英台 結局 劇情 plt 羅密歐與祝英台 敗筆位 監製陳維冠將他們改成玩槍高手。 不過呢個玩槍橋段不是新鮮事，似是「致敬」在1996年里安納度狄卡比奧主演的電影《羅密歐與茱麗葉：後現代激情篇》，兩大家族在城市內不時發生槍戰。
監製陳維冠將他們改成玩槍高手。 不過呢個玩槍橋段不是新鮮事，似是「致敬」在1996年里安納度狄卡比奧主演的電影《羅密歐與茱麗葉：後現代激情篇》，兩大家族在城市內不時發生槍戰。（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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