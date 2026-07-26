一周星星｜78歲羅樂林驚爆跳舞出身！曾被大導演睇中拒享齊人之福

現年78歲的「大龍生」羅樂林，在TVB節目《一周星星》中驚爆鮮為人知的秘史！原來他入行初期竟是跳舞出身，更被大導演張徹看中！這位在《愛．回家》中享盡齊人之福的資深演員，現實中對感情的看法卻截然不同，更直言「一個都搞唔掂」，背後原因震驚網民！