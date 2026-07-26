一周星星｜78歲羅樂林驚爆跳舞出身！曾被大導演睇中拒享齊人之福
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現年78歲的「大龍生」羅樂林，在TVB節目《一周星星》中驚爆鮮為人知的秘史！原來他入行初期竟是跳舞出身，更被大導演張徹看中！這位在《愛．回家》中享盡齊人之福的資深演員，現實中對感情的看法卻截然不同，更直言「一個都搞唔掂」，背後原因震驚網民！
大龍生自爆跳舞出身 曾被導演張徹睇中
節目中提到羅樂林在《愛．回家之開心速遞》中與其他男演員組成男團「大四喜」，他笑言對自己來說完全沒有難度。原來，羅樂林最初入行時是一名舞者，擁有深厚的舞蹈功底。他透露，後來因為舞技出眾，被著名導演張徹看中，並獲推薦與電影公司簽約，正式踏上演藝之路。他更曾在多套電影如《年輕人》中大展舞技，這段經歷讓在場眾人都大感意外，沒想到「大龍生」除了演技精湛，還是一位隱藏的舞林高手。
羅樂林劇中享齊人之福 現實怕怕：一個都搞唔掂
在《愛．回家》中，羅樂林飾演的「大龍生」周旋於眾多女性角色之間，可謂享盡齊人之福，他坦言拍攝時非常享受。不過，當被問到現實生活時，他的態度卻180度大轉變，斬釘截鐵地表示絕不可以，更爆出金句：「女人多一個我都唔得呀，一個我都搞唔掂！」強烈的反差引來全場爆笑。他對劇中「三太」樊亦敏的泳裝誘惑場面，也只淡定回應：「我呢個年紀仲有咩反應呀？」盡顯老戲骨的風趣與定力。
林淑敏讚羅樂林重情義 堅持用一方法送生日祝福
雖然劇中風流，但現實中的羅樂林卻是一位非常重情義的前輩。「大小姐」林淑敏在節目中大讚羅樂林，她說：「我哋生日都會分別收到爸爸電話。」原來羅樂林每年都會親自打電話為劇中的「女兒們」送上生日祝福。至於為何堅持用打電話這種傳統方式，而不使用其他通訊軟件，背後原來有一個關鍵原因，他在節目中賣關子，引人好奇。此外，林淑敏更爆料78歲的羅樂林依然手瓜起𦟌，非常健碩，其手提包更被懷疑藏有啞鈴，可見他對自我管理極為嚴格。
網民驚訝大龍生秘史：原來佢咁多才多藝！
羅樂林的驚人背景曝光後，網民反應極為熱烈。「完全估唔到羅樂林係跳舞出身！好想睇返佢後生啲戲！」「78歲仲咁Fit，仲要咁錫班後輩，真係好榜樣。」「『一個都搞唔掂』呢句太真實太好笑！」「大龍生真係一個寶藏演員，愈掘愈多驚喜。」「原來佢係張徹導演發掘，失敬失敬！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期