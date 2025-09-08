女神配對計劃 | 羅毓儀Yuki玩到忘我 Cosplay約會險讓林俊其Kris出局？

《女神配對計劃》結局篇今晚（8日）即將掀起高潮，女神羅毓儀（Yuki）卻在約會中「玩到失控」！心繫林俊其（Kris）的Yuki，被參賽者謝家豪（Cyrus）的精心Cosplay約會徹底吸引，沉迷於動漫問答遊戲的她樂而忘返，幾乎忘了時間倒數。Cyrus的浪漫攻勢能否動搖Yuki的心？還是Kris會因此被淘汰？這場充滿歡樂與懸念的約會絕對讓人期待！