女神配對計劃 | 羅毓儀Yuki玩到忘我 Cosplay約會險讓林俊其Kris出局？
《女神配對計劃》結局篇今晚（8日）即將掀起高潮，女神羅毓儀（Yuki）卻在約會中「玩到失控」！心繫林俊其（Kris）的Yuki，被參賽者謝家豪（Cyrus）的精心Cosplay約會徹底吸引，沉迷於動漫問答遊戲的她樂而忘返，幾乎忘了時間倒數。Cyrus的浪漫攻勢能否動搖Yuki的心？還是Kris會因此被淘汰？這場充滿歡樂與懸念的約會絕對讓人期待！
Cyrus Cosplay攻勢 俘虜Yuki芳心
Yuki在節目中早已對Kris情有獨鍾，但Cyrus卻以一場精心設計的Cosplay約會成功搶鏡。他不僅為Yuki準備了精彩的動漫造型，還設計了一連串動漫問答遊戲，讓Yuki完全投入，玩得樂不可支。這場充滿趣味的約會讓Yuki幾乎忘記時間，甚至忽略了Kris的存在，場面充滿意外驚喜。
Yuki沉醉遊戲 真愛岌岌可危
Cyrus的約會設計可謂心思細膩，每個環節都直擊Yuki的興趣，讓她完全沉浸其中。Yuki在遊戲中笑聲不斷，幾乎忘了節目倒數的壓力。這種「樂而忘返」的狀態讓人好奇：Yuki會否因為這場精彩約會而動搖對Kris的感情？Cyrus的用心能否成為逆襲的關鍵？
