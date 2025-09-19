羅毓儀被騙徒冒認 網民扮T-Max反擊追問 結局超爆笑 本尊親自現身回應
網民化身T Max智鬥假羅毓儀
近日有網民在社交平台分享一段有趣的對話截圖，顯示一個假帳號冒充羅毓儀與他私訊。該網民非但沒有上當，反而決定將計就計，代入《女神配對計劃》中羅毓儀的追求者T Max的角色與對方交流。他直接向「假羅毓儀」發問：「我係T max，你記唔記得我？」沒想到對方竟然毫不猶豫地回答「當然」，完全暴露了自己根本沒看過節目的事實，讓這場鬧劇變得更加精彩。
假羅毓儀被追問情歸何處秒封鎖
眼見騙徒上釣，這位扮演T Max的網民乘勝追擊，根據節目中羅毓儀最終選擇了林俊其（Kris）的劇情，心碎地追問：「你點解揀Kris唔揀我？」這個問題似乎讓騙徒措手不及，連續三次提問都只得到已讀不回的冷淡對待。事隔一個多月後，當該網民再次追問時，竟發現自己已經被「假羅毓儀」徹底封鎖，無法再傳送訊息。他事後搞笑表示：「懷疑個騙徒根本冇睇過《女神配對計劃》，所以佢唔係好知點樣答我🙃」
羅毓儀本人親自回應事件
這則有趣的帖文迅速在網上發酵，更成功引起羅毓儀本人的注意。她回應傳媒時表示覺得事件相當搞笑，並認為可能與節目播出後人氣上升有關。不過，她也認真地表達了對粉絲的擔憂，直言：「其實都會有啲擔心㗎，始終騙徒手法層出不窮，唔係個個都好似博主咁有T max加持，稍有不慎可能真係會墮入騙徒嘅圈套，都建議大家見到可以帳號嘅時候提高警覺。」
羅毓儀教一招分辨真假
除了提醒粉絲要小心提防外，羅毓儀還不忘幽默地宣傳自己的新歌，並提供了一個獨特的驗證方法。她笑著建議大家，如果未來再遇到可疑的「羅毓儀」，可以要求對方驗明正身：「都可以叫佢錄音唱《女神之翼》畀你聽，聽吓佢把聲似唔似我🤣」這個既風趣又聰明的回應，既化解了尷尬，也為自己的作品做了宣傳，獲得不少網民稱讚。
圈中人與T Max本尊齊齊食花生
這場網民與騙徒的鬥智對決，不僅引來大批網民圍觀，連圈中好友也紛紛加入「食花生」行列。藝人林盛斌（Bob）和同為節目女神的關嘉敏都留言表示好笑。而事件的另一位關鍵人物T Max本尊也大方現身回應，風趣地說：「被用黎擊退騙徒係我嘅榮幸！」整個互動充滿歡樂氣氛，也讓《女神配對計劃》的熱度再次延燒。