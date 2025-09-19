羅毓儀被騙徒冒認 網民扮T-Max反擊追問 結局超爆笑 本尊親自現身回應

無綫戀愛綜藝節目《女神配對計劃》播出後大受歡迎，成功讓羅毓儀（Yuki）等五位小花人氣急升，沒想到這股熱潮竟引來騙徒覬覦！近日有騙徒在網上冒認羅毓儀，試圖與粉絲互動，卻遇上一位反應極快的網民，上演一場反擊好戲，整個對話過程讓網友笑翻，究竟這位「假Yuki」下場如何？