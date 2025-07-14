羅毓儀自責《女神配對計劃》忽略TMax表現「好衰」 Sophie暖心安慰
Yuki自責喺三角枱表現「好衰」
Sophie首先關心羅毓儀的情緒，問道：「我想問吓你，啱啱你話覺得自己好衰，其實我覺得一啲都唔係，但我想先聽吓你嘅講法。」羅毓儀解釋，她在節目中因專注力有限，無法同時兼顧多方感受：「無，因為我食嘢嘅時候，其實我都係一個一心唔可以二用嘅，然後尤其係同人傾計，我就會更加唔太知道四處發生咩事。所以我係，啱啱呢一刻睇三角枱嘅時候，我先見到T MAX嘅反應，但其實好難見到，因為我記得我食嘅時候，我望住呢個人（林俊其），其實唔太睇得到旁邊嘅，睇唔到，除非你特登咁望。」她進一步表示，擔心自己言語過於直接或專注於眼前，忽略了身邊人的感受：「自己講嘅一啲嘢太直，或者太專注喺前面嘅位置，會有一啲無理會到身邊人嘅感受。」
Sophie肯定真誠表現貼心安慰
Sophie聽後立即給予肯定與安慰，強調羅毓儀的表現真誠且符合節目初衷：「但其實我覺得咁，首先係好真誠，第二我覺得，呢個係佢哋設定嘅，唔關你嘅事，係節目組嘅規定。我覺得當下你真係要盡情投入，去互動，去感受自己嘅嘢，我覺得你係做得好。」她鼓勵羅毓儀不要過分自責：「我覺得你唔好太自責，因為我覺得，人無辦法去令到所有嘢都好完美，但嗰一刻你尊重咗自己嘅內心，亦尊重咗呢個配對計劃嘅原意，去搵你嘅真愛，我覺得已經好夠。」
兩人眼濕濕Sophie關心對方感受 羅毓儀感動落淚
羅毓儀聽到這番話深受感動，甚至哽咽問道：「點解你講得咁好，你好似講到想喊咁，點解？」Sophie就回應：「係因為我唔想你怪責自己，我覺得好唔容易，因為其實我哋節目到而家，經過好多淘汰嘅環節，其實係好殘酷嘅，即係你平時拒絕人，你都唔會喺成班人面前，咁樣去落一個人嘅面。所以我好明白你嘅感受，但我覺得我哋尊重呢個節目，係，嗯，我覺得你做得好。」
女神配對計劃｜三角枱約會 殘酷賽制
「三角枱約會」分三大回合—「前菜、湯及主菜」進行，每個回合三位男組員均需接受製作組因應女神擇偶條件設計出來的任務進行角力，葉蒨文的三項任務分別為1.口味、2.刁鑽泊車技，及3.磁性情話大挑戰！每個回合只有勝出者方可獲得與心儀女神面對面Fine Dine兼對話機會，其餘兩位則只能呆望女神的背影或側面！由於三個回合集齊命運、緣份及技術性多方面考驗，GM未能獲得一面倒勝利，意指即使GM鼓起了勇氣參加節目，還是要焗住「現場直擊」Sophie與其他男士約會，認真殘酷！