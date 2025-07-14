羅毓儀自責《女神配對計劃》忽略TMax表現「好衰」 Sophie暖心安慰

最新娛聞
東方新地

廣告

在《女神配對計劃》第6集播出期間，羅毓儀在與Sophie在直播室與觀眾一齊睇直播，Yuki 坦言看完節目後覺得自己表現「好衰」，對自己的行為感到自責。Sophie以過來人的身份耐心聆聽並給予安慰，強調羅毓儀的真誠表現無需過分自責，直播中兩個都講到想喊。

Yuki自責喺三角枱表現「好衰」

Sophie首先關心羅毓儀的情緒，問道：「我想問吓你，啱啱你話覺得自己好衰，其實我覺得一啲都唔係，但我想先聽吓你嘅講法。」羅毓儀解釋，她在節目中因專注力有限，無法同時兼顧多方感受：「無，因為我食嘢嘅時候，其實我都係一個一心唔可以二用嘅，然後尤其係同人傾計，我就會更加唔太知道四處發生咩事。所以我係，啱啱呢一刻睇三角枱嘅時候，我先見到T MAX嘅反應，但其實好難見到，因為我記得我食嘅時候，我望住呢個人（林俊其），其實唔太睇得到旁邊嘅，睇唔到，除非你特登咁望。」她進一步表示，擔心自己言語過於直接或專注於眼前，忽略了身邊人的感受：「自己講嘅一啲嘢太直，或者太專注喺前面嘅位置，會有一啲無理會到身邊人嘅感受。」

羅毓儀 好衰 sophie 女神配對計劃 Yuki向林俊其表白，身後TMax 臉如死灰。（圖片來源：TVB）
Yuki向林俊其表白，身後TMax 臉如死灰。（圖片來源：TVB）
羅毓儀 好衰 sophie 女神配對計劃 Yuki完全無留意身後的T Max何其失望！（圖片來源：TVB）
Yuki完全無留意身後的T Max何其失望！（圖片來源：TVB）

Sophie肯定真誠表現貼心安慰

Sophie聽後立即給予肯定與安慰，強調羅毓儀的表現真誠且符合節目初衷：「但其實我覺得咁，首先係好真誠，第二我覺得，呢個係佢哋設定嘅，唔關你嘅事，係節目組嘅規定。我覺得當下你真係要盡情投入，去互動，去感受自己嘅嘢，我覺得你係做得好。」她鼓勵羅毓儀不要過分自責：「我覺得你唔好太自責，因為我覺得，人無辦法去令到所有嘢都好完美，但嗰一刻你尊重咗自己嘅內心，亦尊重咗呢個配對計劃嘅原意，去搵你嘅真愛，我覺得已經好夠。」

羅毓儀 好衰 sophie 女神配對計劃 直播中Yuki講到想喊！（圖片來源：MyTVSuper）
直播中Yuki講到想喊！（圖片來源：MyTVSuper）
羅毓儀 好衰 sophie 女神配對計劃 Yuki與林俊其談得興起被中斷，完全無留意身後的T Max的失落。（圖片來源：TVB）
Yuki與林俊其談得興起被中斷，完全無留意身後的T Max的失落。（圖片來源：TVB）

兩人眼濕濕Sophie關心對方感受 羅毓儀感動落淚

羅毓儀聽到這番話深受感動，甚至哽咽問道：「點解你講得咁好，你好似講到想喊咁，點解？」Sophie就回應：「係因為我唔想你怪責自己，我覺得好唔容易，因為其實我哋節目到而家，經過好多淘汰嘅環節，其實係好殘酷嘅，即係你平時拒絕人，你都唔會喺成班人面前，咁樣去落一個人嘅面。所以我好明白你嘅感受，但我覺得我哋尊重呢個節目，係，嗯，我覺得你做得好。」

羅毓儀 好衰 sophie 女神配對計劃 Yuki大讚Sophie講得好（圖片來源：MyTVSuper）
Yuki大讚Sophie講得好（圖片來源：MyTVSuper）

女神配對計劃｜三角枱約會 殘酷賽制

「三角枱約會」分三大回合—「前菜、湯及主菜」進行，每個回合三位男組員均需接受製作組因應女神擇偶條件設計出來的任務進行角力，葉蒨文的三項任務分別為1.口味、2.刁鑽泊車技，及3.磁性情話大挑戰！每個回合只有勝出者方可獲得與心儀女神面對面Fine Dine兼對話機會，其餘兩位則只能呆望女神的背影或側面！由於三個回合集齊命運、緣份及技術性多方面考驗，GM未能獲得一面倒勝利，意指即使GM鼓起了勇氣參加節目，還是要焗住「現場直擊」Sophie與其他男士約會，認真殘酷！

羅毓儀 好衰 sophie 女神配對計劃 五位女神葉蒨文、關嘉敏、梁敏巧、羅毓儀、李芷晴各自與三位組男進行「三角枱約會」後，每個組別中最低分者將跌入危險區。（圖片來源：TVB）
五位女神葉蒨文、關嘉敏、梁敏巧、羅毓儀、李芷晴各自與三位組男進行「三角枱約會」後，每個組別中最低分者將跌入危險區。（圖片來源：TVB）
羅毓儀 好衰 sophie 女神配對計劃 GM 連輸兩局！臉如死灰！有不少網民被GM慘情樣感動，紛紛留言表示同情：「啲表情好真心」、「GM想喊咁」、「GM慘慘豬」。（圖片來源：TVB）
GM 連輸兩局！臉如死灰！有不少網民被GM慘情樣感動，紛紛留言表示同情：「啲表情好真心」、「GM想喊咁」、「GM慘慘豬」。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、MyTVSuper資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 