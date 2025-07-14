羅毓儀自責《女神配對計劃》忽略TMax表現「好衰」 Sophie暖心安慰

在《女神配對計劃》第6集播出期間，羅毓儀在與Sophie在直播室與觀眾一齊睇直播，Yuki 坦言看完節目後覺得自己表現「好衰」，對自己的行為感到自責。Sophie以過來人的身份耐心聆聽並給予安慰，強調羅毓儀的真誠表現無需過分自責，直播中兩個都講到想喊。