女神配對計劃 ｜ 羅毓儀搵唔到仔「驚到聲都震埋」 與Kris一見面即上演震撼式「恍如隔世抱」
戀愛配對節目《女神配對計劃 最後告白》今晚（10日）播出的內容可謂甜度及緊張感爆錶！羅毓儀Yuki怕林俊其Kris因唔夠相處時間被淘汰方寸大亂，盡顯焦急之情，最後有Bob幫手尋求「真愛」！
羅毓儀Yuki尋愛遇險情急自轉1080度
至於Yuki組的「倒數」緊張情況，比Sophie組過之而無不及。首先被謝家豪（Cyrus）及動漫問答遊戲花掉了太多時間的Yuki，在急忙會合Kris途中，竟連番遇上迷路、搵錯地方、落超大雨三大嚴重事故；極驚Kris因而唔夠分鐘數被淘汰的Yuki，全程除了大聲哭喊兼上演「極速日劇跑」，期間當得悉攝製隊要暫停拍攝避雨時，更一度急得原地1080度轉圈（即瘋狂自轉了三圈），並大叫：「死喇」、「點算呀？」、「依家剩番幾多分鐘？」、「我依家好驚呀」、「吓！點解會咁架？」、「其實我個人淆晒底」，期間更一度驚到聲都震埋！
林盛斌Bob出手撮合
眼見Yuki急到慌亂晒，「金牌媒人」林盛斌Bob馬上伸出愛神之手，他率先安撫等到勁著急的Kris，然後「埋伏」Yuki尋找Kris路上必經之處，大聲呼喊指引Yuki「尋Kris之路」；最終Yuki成功尋獲Kris，恍如隔世的二人更忍不住來個「飛奔式愛的抱抱」，Kris向製作組透露：「同佢相遇嗰刻，我就係情緒到咗，感覺好難先相遇到，唔知點解好想攬住佢。」出名將Yuki寵在手掌心的Kris，一嚟即向Yuki送上「Sorry」+「內疚」公仔，令Yuki大感黑人問號？到底Kris為何對Yuki會感到內疚咁嚴重？以及想親見見識Kris如何花式寵愛Yuki及二人的超驚爆真情對談內容，密切留意今晚播出的第三集《女神配對計劃 最後告白》。
