女神配對計劃 ｜ 羅毓儀搵唔到仔「驚到聲都震埋」 與Kris一見面即上演震撼式「恍如隔世抱」

東方新地

戀愛配對節目《女神配對計劃 最後告白》今晚（10日）播出的內容可謂甜度及緊張感爆錶！羅毓儀Yuki怕林俊其Kris因唔夠相處時間被淘汰方寸大亂，盡顯焦急之情，最後有Bob幫手尋求「真愛」！

羅毓儀Yuki尋愛遇險情急自轉1080度

至於Yuki組的「倒數」緊張情況，比Sophie組過之而無不及。首先被謝家豪（Cyrus）及動漫問答遊戲花掉了太多時間的Yuki，在急忙會合Kris途中，竟連番遇上迷路、搵錯地方、落超大雨三大嚴重事故；極驚Kris因而唔夠分鐘數被淘汰的Yuki，全程除了大聲哭喊兼上演「極速日劇跑」，期間當得悉攝製隊要暫停拍攝避雨時，更一度急得原地1080度轉圈（即瘋狂自轉了三圈），並大叫：「死喇」、「點算呀？」、「依家剩番幾多分鐘？」、「我依家好驚呀」、「吓！點解會咁架？」、「其實我個人淆晒底」，期間更一度驚到聲都震埋！

林盛斌Bob出手撮合

眼見Yuki急到慌亂晒，「金牌媒人」林盛斌Bob馬上伸出愛神之手，他率先安撫等到勁著急的Kris，然後「埋伏」Yuki尋找Kris路上必經之處，大聲呼喊指引Yuki「尋Kris之路」；最終Yuki成功尋獲Kris，恍如隔世的二人更忍不住來個「飛奔式愛的抱抱」，Kris向製作組透露：「同佢相遇嗰刻，我就係情緒到咗，感覺好難先相遇到，唔知點解好想攬住佢。」出名將Yuki寵在手掌心的Kris，一嚟即向Yuki送上「Sorry」+「內疚」公仔，令Yuki大感黑人問號？到底Kris為何對Yuki會感到內疚咁嚴重？以及想親見見識Kris如何花式寵愛Yuki及二人的超驚爆真情對談內容，密切留意今晚播出的第三集《女神配對計劃 最後告白》。

羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
羅毓儀 林俊其 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

