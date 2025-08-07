羅毓儀林俊其港鐵親密貼坐膊頭掂膊頭 網民爆料兩人一個動作超甜蜜

《女神配對計劃》人氣CP羅毓儀Yuki與林俊其Kris的戀情動向一直備受關注，繼早前被拍得街頭拖手後，兩人再度被網友野生捕獲！昨晚（6日）有網友在社交平台爆料，目擊這對大熱CP一同乘搭港鐵，期間的親密互動令人心動不已。