羅毓儀林俊其港鐵親密貼坐膊頭掂膊頭 網民爆料兩人一個動作超甜蜜
《女神配對計劃》人氣CP羅毓儀Yuki與林俊其Kris的戀情動向一直備受關注，繼早前被拍得街頭拖手後，兩人再度被網友野生捕獲！昨晚（6日）有網友在社交平台爆料，目擊這對大熱CP一同乘搭港鐵，期間的親密互動令人心動不已。
女神配對計劃｜人氣CP疑旺角拍拖被斷正 網民偵探上身力數2大證據+本人有回應！
羅毓儀林俊其港鐵車廂內膊頭掂膊頭睇手機
根據網友爆料的影片可見，Yuki與Kris在港鐵車廂內並排而坐，兩人都戴上口罩化身低頭族專心看手機。不過最甜蜜的一幕是，當Kris想與Yuki分享手機內容時，Yuki立即膊頭掂膊頭湊過去一起看，兩人貼得超近，完全沒有避嫌的意思。這個自然的親密動作，讓不少網友直呼「好甜蜜」，認為兩人的感情明顯有所進展，更有網民直呼：「我想佢哋快啲一齊呀」。
網友長期觀察才確認身份
爆料的網友透露，其實一開始並不確定是否真的是Yuki和Kris，留言指：「yuki同kris， 本身望咗勁耐都唔firm，最後佢哋起身落車先望清楚firm。」可見兩人雖然戴著口罩，但熟悉的身形和互動模式還是被眼尖的網友識破。
早前拖手過馬路已引掀熱議
事實上，這並非兩人首次被拍得親密互動。早前兩人在旺角街頭被拍到手拖手過馬路，當時已經引起網友熱烈討論。Yuki當時大方承認是相中人，更詳細解釋當時情況：「我哋嗰個位要過馬路，Kris就好有風度拉住我過，佢平時都好take care我，但過完佢就冇特別放手，我又唔知點好。」她坦言過了一陣子，Kris才道歉並放開手，認為對方可能怕自己介意，「因為始終我哋又未一齊」。
圖片來源：Threads、小紅書、TVB、IG@yukyukyukee資料或影片來源：原文刊於新假期