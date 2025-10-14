羅毓儀林俊其中秋互見家長｜爆男友緊張講錯四字成語網民笑爆
羅毓儀中秋見家長獲神助攻
羅毓儀趁中秋佳節到林俊其家中食飯見家長，林俊其大讚女友表現很好。當羅毓儀問及林俊其媽媽對自己的第一印象時，林俊其透露媽咪給了他不少建議，「媽咪叫他聽多啲人講嘢，唔好成日諗自己，多啲分享下自己，因為成日會收埋自己，無論對屋企或對朋友、女朋友都係，跟住佢話多啲同Yuki傾吓偈，個人都開心啲。」羅毓儀聽後即大讚「Auntie神助攻！」，顯然對未來奶奶的建議非常受用。
林俊其見羅毓儀家長獲好評
其實林俊其早一日已到羅毓儀家見過家長，羅毓儀表示父母沒有對林俊其作出特別評價，只要她開心就可以。羅毓儀更大讚男友與爸爸很合拍，「我覺得好好呀，你同我爹哋都幾啱傾，我爹哋又識煮嘢食，又鍾意影相，同佢啲興趣好似。」林俊其接著分享與羅爸爸的相處情況，「係，因好鍾意講歷史，跟住呢，你知男人好鍾意講舊時，佢講完舊時之後，我都講舊時，勁好笑，兩個長氣男人不斷講講講。」羅媽媽也非常喜歡林俊其，就連女兒責怪男友遲到時，羅媽媽都有幫口護航。
羅毓儀分享見家長三大心得
羅毓儀事後更貼出與林俊其的合照，並分享見家長心得，「1. 要得家長歡心首先要懂得燒肉🤤 2. 保持貓貓嘴嘅笑容 0w0 3. 準時😈」。當有網民問及林俊其見家長當日出了甚麼四字金句時，羅毓儀則回覆說「有！虛張聲勢講咗做張聲作勢∠( ᐛ 」∠)＿」，原來林俊其因為太緊張而講錯成語，將「虛張聲勢」說成「做張聲作勢」，令人忍俊不禁。這個小插曲更顯示出林俊其見家長時的緊張心情，也為兩人的感情增添了不少趣味。
網民反應兩極化質疑節目真實性
對於兩人的感情進展，網民反應相當兩極化。有網民質疑節目的真實性，留言「可能本身就已經一齊咗，再搞個節目出嚟引起話題兼可以名正言順一齊」，認為這只是TVB的宣傳手段。另有網民批評「無線攪個溝女節目出嚟，d女就比同事溝返晒」，對節目的配對結果表示不滿。不過也有支持者認為兩人感情真摯，期待他們的後續發展。面對各種聲音，羅毓儀和林俊其似乎並不受影響，繼續公開分享他們的甜蜜日常。