羅浩楷老人院探老友 73歲張偉文瘦到皮包骨 81歲秦煌雙腳發黑 哽咽哭訴：點解社會冇對我哋做返啲嘢？
羅浩楷中秋送暖 驚見張偉文皮包骨
日前羅浩楷在鄧英敏等人陪同下，組成送暖隊伍到護老院探訪。首站去到太子探望73歲的「靚聲王」張偉文，只見他因腰患、糖尿病及失智症等問題折磨，體重驟降至僅餘110磅，面容極度凹陷。當他咬手指時，更驚見雙手已變成「皮包骨雞爪手」，情況令人心酸。探訪期間張偉文情緒不穩，不時扭計大叫，羅浩楷強忍難過，幽默地解圍說：「佢喺度『呀呀聲』練緊聲，大家有機會上嚟跟佢練下喇！」並送上利是讓他買汽水，盡顯老友間的關懷。
羅浩楷睹老友慘況哽咽 哭訴藝人晚景淒涼
看到張偉文的處境，羅浩楷亦不禁悲從中來，坦言自己的身體狀況同樣不樂觀，因柏金遜症導致肌肉僵硬手震，連外出吃飯坐一個小時也不行。他更激動哭訴資深藝人晚景的無奈：「我哋年輕時做好多慈善騷，點解社會冇對我哋做返啲嘢？連打枝針都要三萬蚊，基層點負擔？」他直言獨居護老院非常寂寞，自己也曾體會過無人傾訴的日子，呼籲外界給予更多關心。同行的鄧英敏提議成立傷殘藝人協會，楷哥即時承諾出錢贊助，希望能為圈中人出一分力。
轉訪秦煌精神奕奕 回憶昔日股壇往事
隨後一行人轉往土瓜灣探望81歲的秦煌，氣氛則變得歡樂不少。雖然秦煌因心臟問題導致雙腳發黑腫脹，甚至無法穿鞋，但精神相當奕奕，見到羅浩楷時兩人雙手緊握，久久不願分開。楷哥真情流露說：「我唔係講笑真係好掛住你！」因為有「老頑童」秦煌，場面即變得歡樂，令曾經有放棄治療念頭的羅浩楷輕鬆不少：「個人係鬆啲及開心啲。」這對相識半世紀的老戲骨更憶述炒股往事，原來秦煌曾勸楷哥不要沉迷股海，但楷哥當年未有聽勸輸掉數百萬，如今卻發奮鑽研成「股神」，秦煌也大讚老友：「佢叻過我。」
羅浩楷送暖後重拾樂觀 承諾開心活在當下
這次探訪對羅浩楷帶來極大感觸，曾經一度想過放棄治療的他，在為老友送上溫暖後，心情也變得開朗。他坦言這次活動非常有意義，讓他整個人都放鬆和開心了許多。經歷過高低起跌，見證了友人的病痛，他最後樂觀地表示：「只要有日開心就做一日開心，樂觀面對人生。」決心要珍惜當下，活好每一天，為自己和身邊的人帶來更多正能量。