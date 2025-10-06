羅浩楷老人院探老友 73歲張偉文瘦到皮包骨 81歲秦煌雙腳發黑 哽咽哭訴：點解社會冇對我哋做返啲嘢？

76歲「扮嘢能手」羅浩楷近年飽受柏金遜症困擾，需以輪椅代步，但他日前仍堅持在中秋前夕探望兩位病榻中的老友張偉文及秦煌。誰料見到73歲張偉文瘦成「皮包骨雞爪手」，81歲秦煌雙腳發黑無法穿鞋，場面令人心酸，楷哥更一度哽咽。