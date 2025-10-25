90歲羅蘭《金式森林》為孫絕食！｜激動爆金句情勒郭晉安 監製驚爆：佢近乎零NG
昨晚絕食爆發 羅蘭姐激動金句連環放送
昨晚《金式森林》劇情進入高潮，羅蘭姐飾演的嫲嫲「方陸超群」，因不滿兒子「方仰天」（郭晉安飾）設立家族信託，令兩個孫仔（何廣沛、陳浚霆飾）權力被削，在聽完孫仔哭訴後，決定出絕招為他們出頭！她以絕食作武器，向遠方的兒子進行情感勒索，更拋出連串激動金句：「如果佢再唔取消嗰份信託，嫲嫲就餓死都唔肯食嘢，我睇吓佢係咪想畀雷劈」、「我就放長雙眼，睇吓我呢個仔，對我呢個阿媽有幾絕情」！羅蘭姐將角色由心疼孫仔的肉緊、到渴望兒子關懷的盼望、再到被激至暈倒的虛弱狀態演繹得淋漓盡致，情緒過山車讓觀眾完全投入劇情。
監製林志華佩服 爆羅蘭姐近乎一Take過
羅蘭姐年屆90依然保持極高專業水準，令台前幕後都相當佩服。監製林志華透露，為了讓羅蘭姐有充足休息，劇組每日都會優先拍完她的所有戲份。而羅蘭姐亦不負眾望，每次埋位都能精準記熟所有對白及走位，表現超乎想像，監製更驚爆：「佢近乎零NG完成所有拍攝」！這種活到老、演到老的敬業精神，實在是後輩的典範。即使是昨晚情緒起伏極大的絕食戲份，羅蘭姐依然應付自如，盡顯老戲骨的功架。
90歲羅蘭姐靚衫騷 11年前曾演安仔阿媽
羅蘭姐在《金式森林》中除了大鬥演技，更上演一場「金式花生騷」！據知，她在劇集頭10集就換足14套華麗服裝，當中不少是高貴的度身旗袍，服裝部同事透露除了動用公司珍藏，更專誠四出搜羅，務求展現她最貴氣一面。羅蘭姐亦笑言很久沒在同一套劇中有這麼多漂亮造型，拍得十分開心。這次也是羅蘭姐與郭晉安繼2014年《老表，你好 Hea！》後，相隔11年再演母子，不過上次關係溫馨，這次卻充滿矛盾。羅蘭姐在煞科當日更追問監製何時能與安仔「好事成三」，可見二人合作相當愉快。
網民洗版力讚 驚嘆羅蘭姐神級演技
昨晚劇情播出後，網民隨即在討論區洗版，一面倒力讚羅蘭姐的精湛演出！大批網民被她的絕食戲深深折服，紛紛留言：「羅蘭姐90多了，還能把角色演的栩栩如生，很厲害」、「羅蘭姐演技很好，睇到好心痛」。更有不少觀眾表示，羅蘭姐的演出讓他們回憶起經典劇集：「想起了《溏心風暴》的嫲嫲（李香琴）」，認為她的氣場和演技同樣震撼人心，大讚她是「國寶級演員」，絕對是劇集的一大亮點。