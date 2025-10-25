90歲羅蘭《金式森林》為孫絕食！｜激動爆金句情勒郭晉安 監製驚爆：佢近乎零NG

現年90歲的殿堂級演員羅蘭姐，在昨晚（24日）播出的台慶劇《金式森林》中演技大爆發！劇情講到她為孫仔抱不平，竟以絕食來情勒兒子郭晉安，連環爆出激動金句，更一度被激到暈倒，場面極具張力；觀眾看得肉緊之際，監製更驚爆羅蘭姐拍攝時的驚人表現，究竟這位老戲骨有多專業？