羅蘭姐首集即「戲勢」如虹三個字震懾全場 開心活潑行Catwalk場口極度搶焦
台慶劇《金式森林》昨晚首播即引爆熱話，91歲的羅蘭姐在台慶劇《金式森林》首集表現搶眼，開場一句「冇得和」鏗鏘有力，瞬間震懾觀眾，展現無可比擬的氣場。網民大讚羅蘭姐寶刀未老，演技精湛，令人折服。
劇情快節奏
《金式森林》昨晚（13日）首播，短短一集除先後交代了方家決裂鬧上法庭搞爭產、家族周年盛典上的風風雨雨、崇德集團涉賣假珠寶公關災難，方仰天找來林澄（陳曉華飾）齊往內地捉內鬼，及主角方仰天（郭晉安飾）及林澄（陳曉華飾）遇上大型交通意外之餘，還清晰突顯了每位主角的人設特色，包括天才型富豪拆彈+賺錢專家高深（羅子溢飾）、衝動型長子方學禮（何廣沛飾）、兩大綠茶新抱鄺善荃（何依婷飾）、譚嘉欣（陳星妤飾），及純良小家碧玉方芷茵（莊子璇飾）等；短短一集釋出如此龐大資訊量，難怪網民激讚節奏明快、有追看性：「好睇，交代晒啲人物，劇情又快」。
Catwalk展活潑魅力
羅蘭姐在崇德集團周年盛典上以開心活潑的姿態行Catwalk，動作流暢、魅力四射，成為全場焦點。網民驚嘆她年屆91歲仍活力十足，直呼「演乜似乜」，這場Catwalk場面堪稱首集亮點。
傳奇光芒照亮全劇
羅蘭姐的出色演出為《金式森林》增色不少，網民紛紛表示單憑她的表現已值得追劇：「傳奇演員的無限風采」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期