91歲羅蘭化身AI天氣小姐！重返「全盛期絕美造型」第一反應竟出乎所有人意料
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繼邵音音與黃夏蕙以年輕版AI形象亮相天氣預報引發全城熱議後，另一位殿堂級影星今日正式加盟，而她對自己的AI成品反應竟然出乎所有人意料。
羅蘭姐首次接觸AI技術由半信半疑到驚喜連連
縱橫影視圈超過半世紀的羅蘭，今日（6月26日）正式以AI形象化身全新天氣小姐登場。首次參與AI技術製作的她坦言起初完全摸不着頭腦：「我係老人家都唔識咩科技咩AI，工作人員耐心同我解釋完，我都係明一半：點解咩都唔使做呢？唔使化妝唔使扮靚唔使等埋位。」直至親眼看到製成品，羅蘭即時態度大轉變，對年輕版自己讚不絕口：「見到成品就明啦，又幾靚喎，真係好似我後生果陣。」
羅蘭笑言老人家都趕上時代步伐
對於今次破格嘗試，羅蘭顯得相當興奮，她笑言：「估唔到我老人家都趕上時代步伐，做咗AI羅蘭！」今次她身穿製作團隊特別設計的復古旗袍造型登場，洋溢濃厚懷舊氣息，向她多年來的經典銀幕形象致敬。觀眾將可欣賞到年輕版羅蘭以最親切、最地道的廣東話預告天氣情況，由《神鵰俠侶》裘千尺到《陰陽路》系列龍婆，百變形象深入民心的她今次以全新姿態再度出現在觀眾眼前。
邵音音黃夏蕙AI形象早前已掀起集體回憶潮
事實上，AI天氣預報節目自6月12日啟播以來反應已經相當熱烈，經典花旦邵音音與黃夏蕙率先以全盛時期年輕版形象出鏡，成功喚起大眾集體回憶，引發廣泛討論。兩位資深影星的AI造型令不少觀眾驚嘆科技的進步，同時亦勾起對香港影壇黃金年代的懷念。今次羅蘭加盟令陣容再度升級，三位殿堂級影星齊聚一堂，堪稱史無前例。
網民熱議三大花旦AI造型邊個最靚
羅蘭加盟消息一出，隨即引起網民熱烈討論。有網民大讚：「羅蘭姐後生時真係好靚，AI還原得好似！」亦有人將三位花旦的AI造型作比較，留言表示：「三個都係傳奇，好難揀邊個最靚」。更有網民感嘆：「睇到佢哋後生嘅樣，先知道香港以前啲明星真係好有韻味」，亦有人期待節目繼續邀請更多資深影星參與：「下一個會唔會係馮寶寶？」
資料或影片來源：原文刊於新假期