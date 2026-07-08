《愛回家》31歲小花「無戲拍」轉做OL 身兼4職曾200元捱兩日一句話勁心酸
廣告
31歲羅雪妍憑《愛·回家之開心速遞》飾演「Gigi」一角入屋，但隨著劇即將停播，她早已悄然展開人生B計劃。昨日她在社交平台分享辦公室日常影片，揭開自己身兼4職、曾以200元捱兩日的拼命生活，網民即封她為「時間管理大師」。
羅雪妍社交平台公開OL生活震驚網民
羅雪妍昨日在個人社交平台發布一段記錄辦公室生活的短片，片中只見她褪去藝人光環，化身普通白領準時打卡上班。她在片中透露，早在《愛·回家之開心速遞》劇終前已未雨綢繆，透過朋友介紹覓得一份能配合電視台工作的文職。沒有拍攝的日子，她就像一般打工仔般坐在辦公室處理文書；一到下班時間，她又火速趕回電視台繼續演藝工作，包括擔任六合彩節目主持及拍劇，日夜無縫切換令人嘆為觀止。
羅雪妍坦言踏入30歲感受現實重量
羅雪妍直言不諱表示，自從踏入30歲後才深刻體會到現實的重量，努力工作的最大動力就是為了實現買樓夢想。她更曾在社交平台親揭電視台女藝員的艱辛日常，坦言為了節省開支，試過兩天只花200元進食，一天內瘋狂兼顧4份工作。除了劇集拍攝和六合彩主持，她同時利用瑜伽導師資格授課，並積極經營社交平台接洽商業合作，在4個截然不同的身份之間無縫切換已成為她的打工常態。
《愛回家》戲份減少促使她提早部署轉型
羅雪妍於2020年參加香港小姐競選，雖然在12強止步未能晉身決賽，但憑出眾外貌獲得入行機會。加入電視台後，她在《愛·回家之開心速遞》飾演接龍集團職員「Gigi」，與「CPU」的感情線令觀眾印象深刻。然而去年10月起她在劇中戲份大幅縮減，加上她本身擁有十年瑜伽經驗，早已考取導師執照將興趣發展成專業，多線發展的佈局其實醞釀已久。她亦曾參演《白色強人II》、《新聞女王》等劇集，演技獲得肯定。
網民封羅雪妍為時間管理大師讚拼搏精神
影片發布後隨即引發網民熱議，不少人對她同時兼顧演藝事業和文職工作的能力感到驚訝。有網民留言「一日做4份工真係好犀利」、「TVB藝員原來咁辛苦」，更有人大讚「呢個先係真正嘅時間管理大師」。亦有網民感慨藝人光鮮背後的現實壓力，認為羅雪妍願意放下身段踏實工作，比起只懂抱怨的人更值得尊重，紛紛祝福她早日達成買樓目標。
圖片來源：小紅書、ig@ukilaw、IG@step_bystep、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期