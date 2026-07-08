《愛回家》31歲小花「無戲拍」轉做OL 身兼4職曾200元捱兩日一句話勁心酸

31歲羅雪妍憑《愛·回家之開心速遞》飾演「Gigi」一角入屋，但隨著劇即將停播，她早已悄然展開人生B計劃。昨日她在社交平台分享辦公室日常影片，揭開自己身兼4職、曾以200元捱兩日的拼命生活，網民即封她為「時間管理大師」。