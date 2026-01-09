美食新聞報道 ｜ 伍倩彤挑戰中環巨無霸快餐！面有難色驚呼似「藥水」嚇親美食家二代？
劉晉大談邪惡美食罪疚感 Gillian挑戰巨無霸三文治
節目一開始，劉晉便帶Gillian來到中環一間充滿美式風情的人氣快餐店，並笑言食快餐總有「罪疚感」，因為「通常比較肥、唔健康，但係你又有衝動想再食」，一語道破都市人心聲。他們點了份量驚人的招牌菜，包括以煙燻牛肉配酸菜製成的美式魯賓三文治、肉醬芝士薯條及烤蘋果奶酥，款款都極度邪惡。雖然Gillian素有「食物焚化爐」之稱，但面對眼前重量級的美式快餐，似乎亦有點吃不消，與她平時的食量形成強烈對比，場面相當有趣。
Gillian試飲根汁啤酒面色大變 驚爆金句：「似薄河牙膏加藥水」
當晚的高潮落在品嚐飲品環節，劉晉特別推薦了北美洲流行的根汁啤酒（Root Beer），並介紹指它其實沒有酒精成份。Gillian鼓起勇氣一試，豈料她喝了一口後隨即面色大變，露出難以接受的表情，更忍不住爆出金句形容其味道，場面爆笑！她直言：「似薄河牙膏加藥水」，極度真實的反應令身旁的「美食家二代」劉晉都哭笑不得。這句神級形容相信會成為節目經典，也讓觀眾非常好奇根汁啤酒的真正味道。
中環隱世快餐店起底 招牌魯賓三文治大有來頭
這間位於中環的快餐店之所以能吸引「美食家二代」劉晉，全因其食物絕不簡單。招牌菜魯賓三文治（Reuben Sandwich）是經典美式美食，以大量煙燻牛肉配上德國酸菜，夾在烘烤過的麵包中，口感豐富，層次分明，是不少饕客的至愛。而引起熱議的根汁啤酒，其實是北美洲人以根莖類植物熬成汁再加入蘇打水而成的傳統飲品，味道獨特，帶有草本氣息，與油膩的快餐堪稱絕配，是體驗地道美式餐飲文化不可或缺的一環。
網民熱議邪惡美食組合 「睇見都想食」「Gillian反應好真實」
節目播出後，Gillian的超真實反應引起網民熱烈討論，不少人對「邪惡美食」表示又愛又恨。有網民留言大讚：「個魯賓三文治睇落好足料，口水都流！」「肉醬芝士薯條根本係魔鬼嘅誘惑！減肥是明天的事！」亦有大批網民力撐Gillian：「Gillian個反應好真實，我都覺得根汁啤酒陣味好怪！」「『食物焚化爐』都有投降嘅一日，笑死！」「完全講出我心聲，薄荷牙膏加藥水，好貼切！」討論區氣氛相當熱烈。