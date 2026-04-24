美食新聞報道｜伍倩彤帶路掃街！激讚大澳3大名物 巨型魚蛋一試難忘？

伍倩彤（Gillian）與蔡景行（行仔）在最新一集《美食新聞報道》中，深入大澳展開掃街之旅，跟住地圖尋找當地三大必食名物！身為魚蛋迷的Gillian，對其中一款「超大魚蛋」讚不絕口，形容其質地爽彈，令人一試難忘，究竟這款魚蛋有何特別之處，能讓她如此驚艷？