美食新聞報道｜伍倩彤帶路掃街！激讚大澳3大名物 巨型魚蛋一試難忘？

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伍倩彤（Gillian）與蔡景行（行仔）在最新一集《美食新聞報道》中，深入大澳展開掃街之旅，跟住地圖尋找當地三大必食名物！身為魚蛋迷的Gillian，對其中一款「超大魚蛋」讚不絕口，形容其質地爽彈，令人一試難忘，究竟這款魚蛋有何特別之處，能讓她如此驚艷？

Gillian激讚永安街巨型魚蛋 爽彈香辣似足潮州白魚蛋

Gillian與行仔甫抵達大澳，便直奔美食集中地永安街。據悉，由巴士站步行不到2分鐘，就能找到一間以超大魚蛋及滷水大墨魚聞名的店舖。Gillian率先試食巨型魚蛋，並給予極高評價：「唔好睇佢顏色唔係好深，但食落係香辣。雖然咁大粒，但係質地爽彈，似潮州白魚蛋。」至於同樣巨大的墨魚，她亦大讚：「雖然大隻，但咬落係易咬軟糯又入味。」可見這兩款小食絕對是遊客必試之選。

Gillian行仔偶遇半世紀老店 太嫲級店主親製懷舊茶棵

在尋找第三寶的路上，二人被一間充滿歷史氣息的茶棵店吸引。這間小店已開業超過半世紀，製茶棵的女士年齡更已達「太嫲級數」，絕對是鎮店之寶。Gillian和行仔點了清熱解毒的雞屎藤茶棵，以及充滿地道風味的鹹味眉豆花生茶棵。品嚐著這些充滿人情味和歲月痕跡的傳統小食，為這次掃街之旅增添了一份懷舊感。

掃街之旅完美句點 Gillian試食第三寶芝麻糊拼豆腐花

經過一輪美食衝擊後，Gillian和行仔終於來到掃街之旅的最後一站，品嚐大澳第三寶——芝麻糊拼豆腐花。香濃幼滑的芝麻糊，配上清甜嫩滑的豆腐花，一冷一熱、一濃一清的口感互相交織，為這趟大澳掃街之旅畫上一個圓滿又甜蜜的句號。Gillian表示，一次過集齊三大名物，非常滿足。

網民齊呼好想去大澳 跪求掃街路線圖

節目一出，即時勾起網民去大澳的意欲，不少人表示要跟住Gillian的路線圖去掃街！
「Gillian介紹得好吸引！粒魚蛋睇落真係好大粒好想試！」
「好懷念大澳！間茶棵店我細個阿媽都有帶我去，估唔到仲喺度！」
「滷水大墨魚係必食，加埋啲甜醬辣醬真係一流。」

「下次入大澳就跟住呢個list食，唔使諗食咩好。」
「芝麻糊加豆腐花係邪惡但完美嘅組合，睇到都想食返碗！」

美食新聞報道 伍倩彤 （圖片來源：TVB）
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美食新聞報道 伍倩彤 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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