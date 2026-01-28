美食新聞報道｜倪嘉雯蔡景行挑戰劣食迷思！實測西九龍中心Food Court 狂讚爆汁炸雞勁高質

提起Food Court，不少人即時聯想起「劣食」！不過，倪嘉雯（Carmen）與蔡景行（行仔）決心為此謬誤撥亂反正，在昨晚（27日）播出的《美食新聞報道》中，直闖深水埗西九龍中心Food Court搵食。在場內逾60間食肆中，二人竟找到一間高質炸雞店，不但滿足到他們截然不同的口味，更令Carmen食到大派心心眼，究竟這間炸雞店有幾好食，足以推翻Food Court的劣食印象？