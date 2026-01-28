美食新聞報道｜倪嘉雯蔡景行挑戰劣食迷思！實測西九龍中心Food Court 狂讚爆汁炸雞勁高質
倪嘉雯蔡景行直擊西九龍中心 挑戰Food Court劣食傳聞
一直以來，商場內的food court（美食廣場）總被標籤為「劣食集中地」，食物質素參差不齊。為了打破這個刻板印象，倪嘉雯與蔡景行今次接下重任，親身到訪深水埗地標西九龍中心，實測該處food court的真正實力。面對場內超過60間食肆，選擇困難症即時發作，但二人目標明確，就是要找到能同時滿足大眾口味的隱世美食，證明Food Court一樣可以臥虎藏龍，絕對不容小覷。
Carmen試食爆汁炸雞 心心眼激讚：雞皮好脆
經過一番尋覓，二人最終鎖定一間炸雞店，完美解決了他們的口味分歧！愛啖啖肉的行仔選擇了王牌芝士炸雞餐，而喜歡惹味醬汁的Carmen則點了甜辣炸雞餐。當炸雞上枱時，金黃香脆的外皮已令人食指大動。Carmen試食後更是驚為天人，忍不住大派心心眼，激讚：「炸雞好多汁、好嫩，而甜辣炸雞嘅汁好平衡，雞皮好脆但又保留到入面嘅肉汁。」簡單一句食評，已將炸雞的美味描寫得淋漓盡致，完全顛覆了Food Court食物「求其」的印象。
特色雪糕完美作結 倪嘉雯大讚體驗滿分
一頓完美的美食體驗，又怎能缺少甜品作結？在品嚐完令人驚喜的炸雞後，倪嘉雯和蔡景行再接再厲，點了兩款賣相精緻的雪糕，分別是8.0牛乳繡球花雪糕及意大利特濃黑朱古力雪糕。這兩款甜品質素極高，完全不輸外面的甜品專門店，為這次Food Court探險之旅劃上完美句號。二人均表示整件事「非常完美」，以親身經驗證明，只要用心發掘，在Food Court也能享受到一頓由主菜到甜品都值回票價的高質盛宴。
網民推翻舊有印象 留言求地址：下次要去
節目成功為Food Court平反，不少網民都表示對西九龍中心刮目相看，紛紛表示要跟隊去試食！討論區被留言洗版：「西九Food Court真係臥虎藏龍！一直以為得頹飯！」、「Carmen個樣好真實，睇到都想食！求店名！」、「估唔到Food Court都有咁高質嘅炸雞同雪糕，下次行開要去試下！」、「多謝佢哋平反，有時行街想快靚正，Food Court係好選擇！」看來這次倪嘉雯和蔡景行的美食挑戰，成功改變了不少人對Food Court的舊有觀念。