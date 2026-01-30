美食新聞報道｜食拉麵啜啜聲先係識食？日本人揭正宗食法 網民震驚：一直都錯！

今集節目中，旅港日本人靜香帶領主持行仔，到北角品嚐她認證的「國民美食」拉麵，更即場揭開一個驚人飲食文化差異！靜香表示，在日本吃拉麵時發出「雪雪」聲，非但不是失禮，反而是對師傅的尊重。這個說法徹底顛覆港人認知，究竟這間獲日本人認可的拉麵店有何過人之處？而食麵禮儀背後又有甚麼深層意義？