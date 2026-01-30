美食新聞報道｜食拉麵啜啜聲先係識食？日本人揭正宗食法 網民震驚：一直都錯！
靜香認證北角拉麵店 非日本人主理一樣掂
靜香今次推介的拉麵店，雖然主理人並非日本人，但質素依然獲得她的高度認可。她大讚店家的麵底極具水準：「呢間店老闆用咗日本人做嘅麵底，滑溜而且唔容易發脹。」可見店家在食材選擇上絕不馬虎。靜香特別推薦了店內三款湯底，分別是雞湯底、醬油湯底及充滿特色的雪酒湯底，各有風味，能滿足不同食客的口味。這間隱身北角的拉麵店，憑著對細節的堅持，成功俘虜了日本人的胃，證明美食無分國界。
靜香親授食麵禮儀 啜啜聲原來係尊重
本集最大的亮點，莫過於靜香親身教授的日本拉麵禮儀。她向行仔解釋，吃麵時發出「雪雪」的啜食聲，是向師傅表達「拉麵非常好吃」的信號，是一種讚賞和尊重的表現。這個文化知識，對於習慣安靜用餐的香港人來說，無疑是一大衝擊。不過靜香亦補充，這個「潛規則」僅限於吃麵，喝湯時則不應發出聲音，她提醒：「食麵可以有聲，飲湯就唔好喇。」這個有趣的文化分享，讓觀眾對日本拉麵文化有了更深入的了解。
日本人為何愛拉麵 靜香爆每星期食兩三次
拉麵為何被稱為日本的「國民美食」？靜香透露，日本人對拉麵的熱愛程度超乎想像，她自己每星期都會吃兩至三次。除了因為拉麵款式多變、味道濃郁外，還有一個非常實際的原因。靜香笑說：「因為拉麵喺日本好平。」在日本，拉麵是一種非常親民的平價美食，無論是學生還是上班族，都能輕鬆負擔，是解決一餐的快速方便之選。這個簡單直接的理由，道出了拉麵能在日本如此普及的關鍵，成為了當地人生活中不可或缺的一部分。
食麵禮儀衝擊網民觀念 顛覆失禮迷思
靜香分享的「啜麵」禮儀，相信已顛覆了不少觀眾的固有觀念，在網上引起熱烈討論。在華人社會中，普遍認為進食時發出聲音是缺乏家教的失禮行為，但原來在日本拉麵文化中，「雪雪」聲反而是對師傅廚藝的一種至高讚美和認可。這個文化衝擊讓不少人恍然大悟，反思原來不同地方的餐桌禮儀可以有如此大的差異。有觀眾表示，下次到訪日本拉麵店時，定必要「入鄉隨俗」，大聲啜麵，向師傅表達最高的敬意，不再做個「失禮」的食客。