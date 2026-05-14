美食新聞報道｜廖慧儀胡美貽新界覓食！揭屯門米線日用百條魚熬湯之謎！

「孖咇駕到」的廖慧儀（Jessica）與胡美貽（Nicole）今次拍住上暢遊新界，展開一場閨密覓食之旅！二人先到屯門品嚐一間神秘米線店，Nicole更直言這是她的私藏飯堂。其後她們再驅車到元朗，尋找幾近失傳的傳統糖果，全程食到停唔到口，究竟是甚麼美食讓兩位美女如此瘋狂？