美食新聞報道｜廖慧儀胡美貽新界覓食！揭屯門米線日用百條魚熬湯之謎！

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「孖咇駕到」的廖慧儀（Jessica）與胡美貽（Nicole）今次拍住上暢遊新界，展開一場閨密覓食之旅！二人先到屯門品嚐一間神秘米線店，Nicole更直言這是她的私藏飯堂。其後她們再驅車到元朗，尋找幾近失傳的傳統糖果，全程食到停唔到口，究竟是甚麼美食讓兩位美女如此瘋狂？

胡美貽激讚屯門米線 揭秘湯底日用過百條鮮魚

節目中，胡美貽帶廖慧儀來到她心愛的屯門米線店，並直言：「只要想到食米線，就必定幫襯這間店！」她力推必點的招牌豬頸肉，加上店內提供超過20款小食選擇，令人花多眼亂。而這碗米線的靈魂，在於其極度鮮甜的湯底。Nicole隨即揭開湯底的秘密，原來店家每日堅持「用過百條鮮魚熬製而成」，難怪味道如此與眾不同，鮮味十足，讓廖慧儀也一試愛上。

廖慧儀胡美貽轉戰元朗 掃貨幾近失傳龍鬚糖

醫飽肚後，二人驅車來到元朗美食集中地又新街，幫襯一間充滿懷舊氣息的老字號糖餅專門店。該店的名物包括香口的花生糖、開心果脆糖，最特別的是找到了「幾近失傳的龍鬚糖」，讓她們喜出望外。兩位女士在店內越食越開心，一邊試食一邊聽老闆講解，最後更忍不住大手入貨，買了不少手信與朋友分享這份傳統的甜蜜滋味。

網民睇到流口水：「跪求屯門米線地址！」

節目播出後，兩位主持介紹的美食成功引發網民熱議，紛紛表示「睇到好肚餓」。不少網民留言跪求店舖地址，希望能跟著她們的路線覓食。「用百幾條魚熬湯？難怪個湯底咁鮮甜，好想試啊！」「跪求屯門米線地址！睇Nicole個樣就知超好食！」「元朗間糖餅舖好有懷舊feel，龍鬚糖真係好少見喇！」「兩個靚女食嘢特別開胃，下次跟住佢哋個路線去掃街！」「Jessica同Nicole呢個組合好正，好有火花！」

美食新聞報道 廖慧儀 （圖片來源：TVB）
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美食新聞報道 廖慧儀 （圖片來源：TVB）
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美食新聞報道 廖慧儀 （圖片來源：TVB）
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美食新聞報道 廖慧儀 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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