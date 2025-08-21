招積鐵板燒師傅驚爆只做預約客！｜秉承張國榮座右銘「畀最好嘅你」 熟客聽到哥哥金曲當場爆喊！
樂師傅牙擦語錄連環爆發 「再謙虛就變虛偽」
在今時今日的市道下，餐廳只做預約客絕對是藝高人膽大。樂師傅在節目中盡顯其「牙擦」本色，直言自己的鐵板燒融合中西日煮法，一個價錢可享三種享受，更自信爆棚地說：「我嘅鐵扒燒係咪最好食？如果講最 fusion 嘅就絕對係。我唔需要謙虛，因為真係勁，再謙虛就變成虛偽。」他強調所有菜式均由自己親自創作，由訂座一刻已開始為客人準備盛宴，由買料到烹調都花盡心思。當被問到招牌菜時，他霸氣表示：「我下晝就會叫佢哋留肚，因為每一道都係招牌菜，真係要揀一款 signature 梗係『18層海膽杯』。」這道菜以香檳杯盛載18款不同口感的配料，並採用頂級的北海道根室海膽，極盡奢華。
樂師傅視張國榮為偶像 「買得飛嚟睇我 畀最好嘅嘢你」
樂師傅的自信原來深受三位偶像啟發，分別是賭王何鴻燊、劉德華及張國榮。他將餐廳比喻成賭場，最怕客人不來，一來必定要讓他們吃到最好最飽。而哥哥張國榮在訪問中的一句豪言，更成為樂師傅的座右銘：「佢話過『我張國榮係一個信心保證，買得飛嚟睇我，就畀最好嘅嘢你』。」為了向偶像致敬，店內放滿了哥哥的黑膠唱片和電影海報，客人更可以點播哥哥的歌曲。樂師傅分享，曾經有客人在用餐時聽到哥哥的歌聲，一時感觸而感動落淚，場面令人動容，可見哥哥的魅力至今仍然影響深遠，也為這間鐵板燒餐廳增添了一份濃厚的人情味。
《黑白大廚》金主廚驚喜現身 最愛竟是白粥油炸鬼
節目另一環節則請來韓國人氣綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》中的白湯匙廚師金度潤（金主廚）擔任嘉賓。金主廚早前來港拍攝，並與食評人謝嫣薇及主持行仔四出尋找美食。他表示香港食物讓他感覺很舒服，不像韓國菜般刺激，尤其欣賞香港菜多用乾貨入饌，自言是「乾貨專家」的他對此讚不絕口。不過，當被問到最難忘的香港美食時，這位星級大廚的答案卻令人大跌眼鏡，他反樸歸真地說：「最愛粥麵店白粥配油炸鬼，因為食落超級舒服，韓國亦都無呢類配搭。」簡單的白粥油炸鬼竟能俘虜韓國名廚的胃，實在是意想不到的驚喜。