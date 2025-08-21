招積鐵板燒師傅驚爆只做預約客！｜秉承張國榮座右銘「畀最好嘅你」 熟客聽到哥哥金曲當場爆喊！

由倪嘉雯、黃嘉雯、廖慧儀等主持的TVB Plus節目《美食新聞報道》，今晚（21日）介紹一間極具性格的鐵板燒餐廳，樂師傅不但標榜無油煮食，更招積到只招待預約客人，walk-in客一律免問！樂師傅更自誇其fusion鐵板燒「真係勁」，再謙虛就變虛偽。最令人意想不到的是，他竟是已故巨星張國榮（哥哥）的忠實粉絲，將哥哥一句金句奉為座右銘，店內更因播放哥哥金曲，有客人聽到感動落淚，究竟背後有何感人故事？