美食新聞報道｜新加坡無燒鵝食真相曝光！殿堂級粵菜驚見天價食材嚇親暉哥！

為何在新加坡餐廳普遍找不到燒鵝？明晚（19日）播出的節目中，大廚陳國強將會揭開這個困擾遊客多年的謎團！他更帶林映暉（暉哥）到訪一間五星酒店的殿堂級粵菜餐廳，品嚐以愛爾蘭鴨、西班牙豬等頂級食材製成的菜式，其奢華程度讓暉哥也食到停不了口，究竟背後有何驚人秘密？