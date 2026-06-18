美食新聞報道｜新加坡無燒鵝食真相曝光！殿堂級粵菜驚見天價食材嚇親暉哥！
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為何在新加坡餐廳普遍找不到燒鵝？明晚（19日）播出的節目中，大廚陳國強將會揭開這個困擾遊客多年的謎團！他更帶林映暉（暉哥）到訪一間五星酒店的殿堂級粵菜餐廳，品嚐以愛爾蘭鴨、西班牙豬等頂級食材製成的菜式，其奢華程度讓暉哥也食到停不了口，究竟背後有何驚人秘密？
陳國強暉哥闖五星酒店 殿堂級粵菜用料嚇人
在明晚的節目中，陳師傅及暉哥將到訪新加坡一間五星酒店內的粵菜餐廳，體驗堪稱殿堂級的出品。其中一道招牌菜「故鄉茶皇鴨」，選用頂級的愛爾蘭銀山鴨，以茶葉煙薰而成，茶香味濃郁撲鼻。就連一道看似普通的點心「叉燒酥」，用料也極盡奢華，內餡竟同時用上法國果仁及矜貴的西班牙伊比利亞豬。面對如此精緻的美食，暉哥也忍不住大快朵頤，食到停不了口，可見其美味程度非同凡響。
陳師傅揭新加坡禁鵝之謎 全因禽流感管制極嚴
節目中，陳師傅終於解開了「新加坡無鵝食」之謎。他解釋，原來新加坡政府為了防止禽流感傳入，對鵝隻的入口實施非常嚴格的管制。目前僅容許極少數地區如法國、匈牙利的鵝隻進口。由於來源稀少，導致進口成本極高，因此當地絕大部分餐館都負擔不起，只好紛紛改用鴨肉來代替鵝肉，這也解釋了為何在新加坡街頭巷尾難覓燒鵝的蹤影。
愛爾蘭鴨西班牙豬入饌 叉燒酥都變精品級數
面對鵝肉的稀缺，頂級餐廳自有應對方法。該五星酒店餐廳便選用了被譽為「鴨中和牛」的愛爾蘭銀山鴨來製作「故鄉茶皇鴨」，其肉質和風味絕不遜色於鵝肉。此外，餐廳對點心的用料同樣一絲不苟，連叉燒酥的內餡都升級用上帶有獨特橡果香氣的西班牙伊比利亞豬，配上法國果仁，將一道傳統點心提升至精品級數，完美展示了新加坡高級餐飲在食材選用上的巧思與堅持。
網民驚訝長知識：「原來一直食緊嘅係鴨！」
預告一出，不少網民對新加坡無燒鵝的真相感到非常驚訝，紛紛表示長知識了。有網民留言：「長知識了！去新加坡咁多次都冇留意冇燒鵝賣！」也有人恍然大悟：「原來係因為禽流感，仲以為新加坡人唔鍾意食鵝。」更有網民對餐廳的奢華用料表示咋舌：「用愛爾蘭鴨同西班牙豬，呢間餐廳肯定好貴！」、「連叉燒酥都用伊比利亞豬，太奢侈了吧！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期