美食新聞報道｜旺角粿條店老闆Steve揭開店催淚原因！竟因母親一食即喊：係嗰種感動

TVB節目《美食新聞報道》最新一集介紹旺角一間人氣粿條店，老闆Steve竟因母親一個感人舉動而決定開店！原來Steve母親每次品嚐到家鄉粿條時，都會忍不住流下眼淚，場面令人動容。究竟一碗看似平凡的粿條背後，隱藏著怎樣觸動人心的故事？