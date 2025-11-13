美食新聞報道｜旺角粿條店老闆Steve揭開店催淚原因！竟因母親一食即喊：係嗰種感動
TVB節目《美食新聞報道》最新一集介紹旺角一間人氣粿條店，老闆Steve竟因母親一個感人舉動而決定開店！原來Steve母親每次品嚐到家鄉粿條時，都會忍不住流下眼淚，場面令人動容。究竟一碗看似平凡的粿條背後，隱藏著怎樣觸動人心的故事？
旺角粿條店老闆Steve揭感人故事 母親一食即流淚
在節目「故事味緣」環節中，老闆Steve分享了這段溫馨的往事。他透露，由於媽媽的家鄉在福建永安，粿條和扁食（類似餛飩）是他們最深刻的童年回憶。每次放長假，一家人回鄉探親，幾乎日日都食粿條。Steve憶述，在疫情期間無法回鄉，媽媽為解鄉愁便在家中親手製作，他感觸地說：「媽媽每次一食眼淚就流，係嗰種感動同回憶。」正是這份對家鄉味道的思念與感動，啟發了Steve開店的念頭，希望將這份屬於永安人的獨特味道與更多人分享，讓食客品嚐到的不只是食物，更是一份濃厚的鄉愁。
Steve公開母親秘傳湯底秘方 慢煮8小時還原家鄉味
要百分百還原家鄉味道，Steve坦言絕不簡單。他形容如果粿條是「肉身」，那湯底就是「靈魂」。為了熬製出最鮮甜清澈的湯底，他堅持每日以豬骨及雞等材料，慢火熬煮足足6至8小時，務求將所有精華鎖在湯中。除了招牌粿條，店內另一款母親秘傳的胡椒豬肚湯亦是人氣之選。Steve笑言，以前應酬飲酒過後，媽媽都會為他準備這款湯水解酒養胃。此外，店內自家製的菊花茶也大受歡迎，混合了六款菊花煮成，標榜少甜健康，幾乎成為每枱食客必點的飲品，足見其用心經營。
施焯日澳門狂食星級美食 猛嗌「好好味」停唔到口
節目另一邊廂，主持施焯日（Arthur）則跟隨食評人謝嫣薇（Agnes）到澳門繼續美食之旅，到訪由名廚小胖師傅主理的中式海鮮餐廳。他們品嚐了多道招牌菜，包括小胖師傅的成名作「脆蔥鮑魚」，這道菜選用山東章丘大蔥，配上慢火鹵煮5小時的鮑魚，軟糯入味，推出後更引來不少餐廳模仿。其後的「茅台火焰脆皮雞」和「秘製黑椒斯里蘭卡大肉蟹」同樣讓Arthur食指大動，他更在鏡頭前完全放下偶包，不停狂呼「好好味」，大讚菜式水準極高，啖啖肉的蟹鉗更是讓他回味無窮。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期