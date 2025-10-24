施焯日澳門食好西｜狂擦米芝蓮三星Omakase 歎黑鮑魚失控派表情包？
藝人施焯日（Arthur）日前在飲食節目《美食新聞報道》中，跟隨食評人謝嫣薇（Agnes）到澳門豪歎米芝蓮三星Omakase，面對頂級日本黑鮑魚配鮑魚肝醬，他竟完全失控，表情極度浮誇，瘋狂大派表情包！畫面中見到Arthur雙眼發光，食到津津有味，究竟這間壽司店有何魔力，令他一試難忘？
施焯日澳門歎Omakase 黑鮑魚入口即高潮
在日前播出的節目中，施焯日（Arthur）跟隨食評人謝嫣薇（Agnes）到訪澳門一間高級壽司店品嚐Omakase。當由米芝蓮三星大師主理的菜式逐一登場，Arthur已難掩興奮之情。其中一道「黑鮑魚配鮑魚肝醬」更令他徹底瘋狂，一啖入口後，Arthur立即雙眼圓睜，眉頭緊鎖再瞬間放鬆，整個過程表情極度豐富，猶如「表情包」大放送，完全沉醉在黑鮑魚的鮮味之中。除了鮑魚，他亦品嚐了赤鯥、海膽、星鰻等時令食材，每一道菜都讓他回味無窮，大讚不絕，可見這次美食之旅讓他極為滿足。
米芝蓮三星大師主理 獨門醋飯成鎮店之寶
能夠令施焯日（Arthur）如此失控，這間Omakase店的來頭絕對不小。餐廳由一位米芝蓮三星壽司大師主理，品質自然有頂級保證。而店內最大的特色，就是其獨門秘製的醋飯。據介紹，師傅採用江戶前風格，混合了三種不同的米，再配上兩款獨特醋調配而成。這種對細節的極致追求，令醋飯的酸度、甜度與米飯的黏韌度達至完美平衡，不但能突顯魚生的鮮味，更讓每一件壽司的層次感大大提升，成為留住食客味蕾的鎮店之寶，難怪Arthur一試便被徹底征服。
德國廚神Peter Find重新定義德國菜 豬肉丸滿載兒時回憶
同集節目亦介紹了一間由德籍廚師Peter Find主理的德國餐廳。Peter自1995年來港，視香港為第二家鄉，他決心要打破港人對德國菜只有豬手、香腸的刻板印象。他特意選用本地黑毛豬，炮製出德國傳統家鄉菜「德國獅子頭」，將豬肉搓成肉丸後放入湯汁慢煮。這道菜對他意義非凡，他以半鹹淡廣東話分享：「德國獅子頭係經典德國菜，細個我媽媽星期日會煮畀我食，所以有好多美好回憶。」他用心將家鄉味道與港人分享，其出色的手藝更為他連續兩年贏得米芝蓮獎項肯定。
