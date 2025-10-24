施焯日澳門食好西｜狂擦米芝蓮三星Omakase 歎黑鮑魚失控派表情包？

藝人施焯日（Arthur）日前在飲食節目《美食新聞報道》中，跟隨食評人謝嫣薇（Agnes）到澳門豪歎米芝蓮三星Omakase，面對頂級日本黑鮑魚配鮑魚肝醬，他竟完全失控，表情極度浮誇，瘋狂大派表情包！畫面中見到Arthur雙眼發光，食到津津有味，究竟這間壽司店有何魔力，令他一試難忘？