美食新聞報道｜鼎爺揭秘燒鵝最佳食法！鵝背比鵝髀更好食？再爆一原因必配瀨粉
鼎爺深井教路 鵝背比鵝髀更香濃
在明晚（8日）播出的集數中，鼎爺李家鼎帶領主持蔡景行（行仔）拜訪一間位於深井、經營超過60年的燒鵝老字號，該店至今仍堅持使用傳統炭燒方法，風味十足。面對新鮮出爐的燒鵝，鼎爺即場考驗行仔，並開估燒鵝最好食的部位其實並非大家以為的鵝髀。他教路：「鵝髀得肉多但韌，鵝背就唔同，雖然肉唔多，但肉味香同濃，油脂適中。」鼎爺進一步解釋，鵝隻在吊起擺放時，所有肉汁精華都會向下流，因此鵝髀所屬的「下庄」部位會比「上庄」更多汁、肉味更濃。他更分享食鵝的最佳時節，指傳統上重陽節及清明節前後一個月最為肥美，因為「因為嗰時母鵝要儲肥自己準備生蛋，到生完蛋嘅鵝會瘦就無咁好食。」
鼎爺親授獨門食法 「舊鵝浸落瀨粉」
講到食燒鵝，不少人都會配上瀨粉，原來背後大有學問。鼎爺解釋，因為一般麵食含有鹼水，會破壞燒鵝的原有鮮味，所以配搭沒有鹼水的瀨粉或河粉才是絕配。要品嚐到最極致的滋味，鼎爺更親自示範獨門食法，他邊做邊說：「先將舊鵝浸落瀨粉，等佢啲肉汁同鵝油滲入碗湯，食起嚟碗粉完全唔同味道。」行仔跟足指示一試，立即露出極度滿足的「dope」表情，可見此食法威力驚人。除了燒鵝，店內的炭燒叉燒亦是名物，選用梅頭部位燒至外層焦香，美味程度被形容為要像組合「廿四味」Brian所講「要着兩條褲去食」！
林映暉跟哥搵食 激讚粉嶺24小時點心
節目另一環節，則由主持林映暉（暉哥）跟隨的士司機華仔四處尋找隱世美食。的士司機走遍全港各區，口袋名單絕對是信譽保證。今次華仔就帶暉哥到訪一間位於粉嶺的24小時營業點心餐廳，齊齊歎夜茶。華仔熟門熟路地點了鵪鶉蛋燒賣、蝦餃、奶王包及必食的叉燒腸。眾多點心之中，暉哥對奶王包情有獨鍾，食完一啖即猛烈稱讚，更對著鏡頭大讚：「個包皮好煙韌，而且真心有奶。」看來這間隱世點心店的水準相當高，絕對是夜貓子的醫肚天堂。
網民睇到流口水 「鼎爺果然係識食之人」
節目預告一出，隨即引來大批網民熱烈討論，不少人都對鼎爺的飲食智慧表示佩服，紛紛留言表示期待。「原來食燒鵝有咁多學問，長知識了！」、「鵝背好食過鵝髀？下次一定要試下！鼎爺果然係識食之人！」、「聽鼎爺講食經真係一流，每次都有新嘢學！」、「口水都流埋，今晚即刻想去深井食返餐！」、「個食法好講究，將舊鵝浸落碗粉度，諗起都覺得正！」更有網民對炭燒叉燒極感興趣：「炭燒叉燒要著兩條褲去食，究竟有幾好食先得㗎！」看來鼎爺的美食秘笈再次成功勾起觀眾的食慾。