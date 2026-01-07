美食新聞報道｜鼎爺揭秘燒鵝最佳食法！鵝背比鵝髀更好食？再爆一原因必配瀨粉

最新一集《美食新聞報道》，識食之人鼎爺帶主持行仔到深井歎燒鵝，竟語出驚人指鵝髀並非最好食部位！鼎爺更即場教授最原汁原味食法，畫面令行仔露出「dope」的滿足表情。究竟燒鵝哪個部位才是極品？而食燒鵝又為何一定要配瀨粉？