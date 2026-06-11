美食新聞報道｜暉哥挑戰新加坡米芝蓮推介！驚見一米高龍蝦伊麵 食法勁誇張震驚網民
即睇一米高伊麵登場 侍應敲鐘開路勁墟冚
二人在節目中光顧新加坡河畔一家多次贏得米芝蓮推介的海鮮菜館，其招牌菜「飛天龍蝦伊麵」一出場即成全場焦點。只見麵條被炸成一柱擎天，足足有一米高，每次出餐時，侍應都會沿路敲鐘通知其他食客及職員「迴避」，儀式感十足，場面非常壯觀。面對如此高聳的伊麵，暉哥大感驚訝之餘，亦笑言不用「擔櫈仔」來吃。原來正確食法是先用一隻手扶穩伊麵，再用剪刀將其剪成較細尺寸，最後淋上香濃的龍蝦芡汁便可享用。陳師傅在旁解構，這道菜的製法極考功夫：「油溫要控制得好好，太熱過早定形會唔夠高，唔夠熱麵會易斷，要淋成十分鐘。」
蟹痴暉哥近乎失控 驚見手掌咁大黑胡椒蟹鉗
除了浮誇的伊麵，緊接登場的更是新加坡國菜級名物——黑胡椒炒辣蟹。餐廳選用重逾2公斤的斯里蘭卡肉蟹，一對蟹鉗更有如成年人手掌般巨大，份量驚人。本身是「蟹痴」的暉哥一見到巨型蟹鉗立即雙眼發光，難掩興奮之情，表現近乎失控。米芝蓮大廚陳國強師傅解釋，這道菜的精髓在於利用黑胡椒獨有的香氣來突出肉蟹的鮮甜味，香味十足，令人食指大動，是新加坡的必食之選。
米芝蓮大廚陳國強帶隊 誓要發掘星洲隱世美食
在全新一輯共18集的「大廚發辦星馬篇」中，米芝蓮星級大廚陳國強將會帶領主持林映暉（暉哥），深入新加坡及馬來西亞兩地，發掘地道美食。陳師傅在節目開首便形容新加坡是美食天堂，並為旅程定下目標：「呢度飲食文化融匯廣府、客家同潮州菜。今次我哋唔止介紹米芝蓮餐廳同代代相傳嘅老字號，仲有地膽至知嘅隱世美食。」預告將會為觀眾帶來連串驚喜。
網民洗版熱議：「睇到流晒口水！」
節目播出後，旋即引起網民熱烈討論，尤其對一米高的伊麵嘖嘖稱奇，紛紛留言大讚有創意，更表示「睇到流晒口水」。
「個伊麵高到咁誇張，真係大開眼界！」
「要敲鐘開路，食餐飯都好有儀式感，好想試下！」
「暉哥見到隻蟹個樣好真實，完全係蟹痴嘅反應！」
「黑胡椒蟹睇落好惹味，隔住個mon都聞到香味！」
「求餐廳地址，下次去新加坡要去朝聖！」