美食新聞報道｜暉哥挑戰新加坡米芝蓮推介！驚見一米高龍蝦伊麵 食法勁誇張震驚網民

今晚（11日）播出的「大廚發辦星馬篇」中，主持林映暉（暉哥）跟隨米芝蓮大廚陳國強遠赴新加坡，挑戰視覺與味覺同樣震撼的米芝蓮推介美食。當中一道足足有一米高的「飛天龍蝦伊麵」浮誇登場，上菜時更要敲鐘示警，場面極度墟冚！面對這座「伊麵塔」，暉哥竟笑言不用「擔櫈仔」，究竟要如何品嚐？