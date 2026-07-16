美食新聞報道｜暉哥勇闖90年老店！狂試米芝蓮辣醬：唔食得辣都要試
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在TVB節目《美食新聞報道》的「大廚發辦星馬篇」環節中，米芝蓮大廚陳國強帶領林映暉（暉哥）到訪馬來西亞吉隆坡一間人氣爆棚的牛肉粉店。該店已有超過90年歷史，更榮獲米芝蓮必比登推介，連原本不嗜辣的暉哥，在品嚐過其特製辣醬後都忍不住大讚，更直呼：「我食唔到辣都要試！」究竟這間老店有何魅力，能讓暉哥破戒？
米芝蓮大廚帶路 暉哥直擊吉隆坡人龍牛肉粉店
節目中，陳國強師傅與暉哥一抵達店門口，已聞到陣陣濃郁的牛肉香味。陳師傅表示，這間店是他遊吉隆坡的必訪之地，並介紹道：「間店已經傳到第三代，1930年屹立到而家都90年有多，仲贏埋米芝必比登推介，係性價比之選。」只見店外一早已排起長長人龍，食客們都為了一碗牛肉湯粉慕名而來。兩人先點了牛肉牛丸湯粉跟淨牛雜，陳師傅更即場爆料，揭開美味的秘密在於湯底，店家每日都會用牛骨、牛肉精心熬製長達4個小時。
暉哥挑戰嗜辣極限 狂加辣醬大讚惹味
除了招牌湯粉，店家的另一鎮店之寶是乾撈麵。麵上鋪滿一層用牛油和黑豉油炒香的牛肉碎，再配上特製的秘製辣醬，賣相極之惹味。最精彩的一幕，是連平時不嗜辣的暉哥也抵擋不住誘惑，竟然主動挑戰辣醬，更忍不住愈加愈多。她品嚐後驚喜地表示：「個辣度應該有香港嘅三小辣辣度，佢辣得嚟帶小小酸味，我食唔到辣都要試。」可見這款辣醬的魅力非凡，成功征服了暉哥的味蕾。
網民睇到流口水 跪求舖頭地址
節目播出後，這間擁有90年歷史的米芝蓮推介牛肉粉店立即引起網民熱烈討論，不少觀眾表示看到暉哥的反應後口水直流。網民紛紛留言：「睇到暉哥食得咁滋味，即刻好想飛過去食！」、「90年老店加上米芝蓮推介，一定唔會差！」、「跪求舖頭地址，下次去吉隆坡一定要去朝聖！」、「暉哥連唔食辣都要試，證明個辣醬真係好吸引！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期