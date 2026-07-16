美食新聞報道｜暉哥勇闖90年老店！狂試米芝蓮辣醬：唔食得辣都要試

在TVB節目《美食新聞報道》的「大廚發辦星馬篇」環節中，米芝蓮大廚陳國強帶領林映暉（暉哥）到訪馬來西亞吉隆坡一間人氣爆棚的牛肉粉店。該店已有超過90年歷史，更榮獲米芝蓮必比登推介，連原本不嗜辣的暉哥，在品嚐過其特製辣醬後都忍不住大讚，更直呼：「我食唔到辣都要試！」究竟這間老店有何魅力，能讓暉哥破戒？