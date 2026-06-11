美食新聞報道｜直擊新山名廚宵夜聖地！必食三寶「三樓煎米粉」個名原來咁嚟？

繼新加坡後，米芝蓮大廚陳國強與林映暉（暉哥）在《大廚發辦星馬篇》中，跨越一橋之隔來到馬來西亞新山，探訪一家連世界各地名廚都慕名而來的宵夜熱點！這間獲必比登推介的小店，以親民價格和驚人美味著稱，陳師傅更點名必食「三寶」，究竟是甚麼神秘美食？