美食新聞報道｜直擊新山名廚宵夜聖地！必食三寶「三樓煎米粉」個名原來咁嚟？
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繼新加坡後，米芝蓮大廚陳國強與林映暉（暉哥）在《大廚發辦星馬篇》中，跨越一橋之隔來到馬來西亞新山，探訪一家連世界各地名廚都慕名而來的宵夜熱點！這間獲必比登推介的小店，以親民價格和驚人美味著稱，陳師傅更點名必食「三寶」，究竟是甚麼神秘美食？
探秘必比登推介 陳師傅點名必食三寶
陳師傅與暉哥到訪的這間新山小店來頭不少，不但是必比登推介，更是世界各地名廚收工後必到的宵夜聖地，證明其性價比極高。陳師傅甫坐下便熟練地點了鎮店「三寶」，分別是「三樓煎米粉」、「蒜蓉炒啦啦（炒花甲）」及「白胡椒炒蟹」。這三道菜式看似家常，卻是令無數名廚食過返尋味的招牌菜，盡顯小店的功架。
三樓煎米粉由來揭秘 白胡椒炒蟹辣味十足
在必點三寶中，最引人好奇的莫過於「三樓煎米粉」。陳師傅解開謎團，原來其名字由來相當直接，全因創始此道菜的廚師，當年是在店舖的三樓秘製出這種獨特的煎米粉炒法，因而得名。而另一招牌菜「白胡椒炒蟹」則是重口味人士的最愛，陳師傅指白胡椒的好處是辣味非常足，吃起來極度刺激，風味與新加坡常見的黑胡椒炒蟹相比，可謂各擅勝場，各有捧場客。
暉哥跟實大廚搵食 跨越星馬尋訪性價比之選
《大廚發辦星馬篇》的行程由新加坡的米芝蓮推介，來到馬來西亞新山的必比登平民美食，展示了陳國強師傅不只追求高級料理，更著重發掘高性價比的隱世美味。暉哥跟隨大廚的步伐，帶領觀眾體驗最地道的飲食文化，從奢華盛宴到街頭風味，感受星馬兩地的美食魅力，讓觀眾見識到真正的「地膽」級美食之旅。
網民跪求餐廳名：「睇見都覺得惹味！」
節目預告一出，立即引起網民熱議，紛紛表示對這家「名廚飯堂」充滿興趣。
「連名廚都去食宵夜？間嘢一定好堅！」
「三樓煎米粉，個名好得意，好想知係咩味。」
「白胡椒炒蟹聽落好刺激，啱晒我呢啲重口味愛好者！」
「跪求餐廳名同地址，下次去新山一定要試！」
「必比登推介通常都唔會令人失望，CP值超高！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期