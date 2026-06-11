美食新聞報道｜黑白胡椒蟹大比拼！新加坡米芝蓮VS新山必比登 邊款更惹味？

黑胡椒炒蟹與白胡椒炒蟹，堪稱星馬地區兩大蟹王，向來各有支持者！在《大廚發辦星馬篇》中，米芝蓮大廚陳國強就帶林映暉（暉哥）分別品嚐了新加坡的米芝蓮級黑胡椒蟹，以及馬來西亞新山的必比登白胡椒蟹，引發一場世紀對決！究竟是黑胡椒香還是白胡椒辣更勝一籌？