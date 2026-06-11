美食新聞報道｜黑白胡椒蟹大比拼！新加坡米芝蓮VS新山必比登 邊款更惹味？
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黑胡椒炒蟹與白胡椒炒蟹，堪稱星馬地區兩大蟹王，向來各有支持者！在《大廚發辦星馬篇》中，米芝蓮大廚陳國強就帶林映暉（暉哥）分別品嚐了新加坡的米芝蓮級黑胡椒蟹，以及馬來西亞新山的必比登白胡椒蟹，引發一場世紀對決！究竟是黑胡椒香還是白胡椒辣更勝一籌？
新加坡代表：米芝蓮推介黑胡椒蟹 2公斤巨蟹鮮味十足
新加坡代表是來自河畔海鮮街、多次獲得米芝蓮推介的餐廳。其招牌黑胡椒炒蟹選用重逾2公斤的斯里蘭卡肉蟹，單是蟹鉗已有手掌般大，份量驚人。陳國強師傅解釋，正宗的黑胡椒炒蟹重點在於利用黑胡椒的香氣，突出肉蟹本身的鮮甜味，兩者相輔相成，味道香濃但不會蓋過蟹的鮮味，連「蟹痴」暉哥都食到停唔到口。
新山代表：必比登推介白胡椒蟹 辣味刺激啱重口味人士
而馬來西亞新山代表，則來自一家連世界名廚都愛幫襯的必比登推介小店。這裡的招牌菜是白胡椒炒蟹，風味與黑胡椒蟹截然不同。陳師傅指出，白胡椒的好處是辣味非常充足，入口辛辣刺激，後勁凌厲，特別適合追求味蕾衝擊的重口味人士。這種純粹而霸道的辣勁，與蟹肉的鮮甜形成了強烈對比，令人一試難忘。
大廚陳國強分析兩者分別 黑胡椒提香白胡椒攻辣
面對這場黑白胡椒蟹的終極對決，陳國強師傅作出了專業點評。他總結道，兩者其實「各擅勝場」。新加坡的黑胡椒炒蟹，重點在於「香」，能夠提升蟹肉的鮮味層次；而新山的白胡椒炒蟹，則重點在於「辣」，帶來強烈的味覺刺激。一個是香氣撲鼻的經典，一個是辣得過癮的挑戰，選擇哪一款，完全取決於食客的個人口味偏好。
網民掀起激烈討論：「黑胡椒先係正宗！」「白胡椒聽落都過癮！」
節目播出後，網民隨即為黑白胡椒蟹展開激烈辯論，形成兩大陣營。
「黑胡椒炒蟹先係王道！嗰種香味無可取代！」
「睇見隻2公斤巨蟹已經贏咗啦，黑胡椒絕對係最佳配搭！」
「我係重口味派，白胡椒聽落好吸引，辣得過癮先係食蟹嘅精髓！」
「必比登推介通常性價比好高，白胡椒蟹肯定好惹味。」
「小朋友才做選擇，我兩款都想食！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期