美食新聞報道｜暉哥嚇呆！新加坡驚見1米高龍蝦伊麵 仲有手掌咁大黑胡椒蟹鉗？

米芝蓮大廚陳國強帶領林映暉（暉哥）遠赴新加坡及馬來西亞尋找美食！在今晚（11日）播出的《美食新聞報道》「大廚發辦星馬篇」中，首站來到美食天堂新加坡，一道足足有1米高的「飛天龍蝦伊麵」登場即時嚇呆暉哥，上菜儀式更極具排場，究竟這道菜要如何品嚐？