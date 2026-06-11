美食新聞報道｜暉哥嚇呆！新加坡驚見1米高龍蝦伊麵 仲有手掌咁大黑胡椒蟹鉗？
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米芝蓮大廚陳國強帶領林映暉（暉哥）遠赴新加坡及馬來西亞尋找美食！在今晚（11日）播出的《美食新聞報道》「大廚發辦星馬篇」中，首站來到美食天堂新加坡，一道足足有1米高的「飛天龍蝦伊麵」登場即時嚇呆暉哥，上菜儀式更極具排場，究竟這道菜要如何品嚐？
畫面震撼！1米高龍蝦伊麵上枱要敲鐘
陳國強師傅與暉哥來到新加坡河畔一間多次獲得米芝蓮推介的海鮮菜館，品嚐鎮店之寶「飛天龍蝦伊麵」。這道菜最吸睛之處，莫過於其麵條呈一柱擎天狀，足足有1米高，視覺效果極度震撼。每次有侍應捧出這道菜時，都會先敲鐘示意，提醒沿路食客及職員「迴避」，排場十足。面對高聳入雲的伊麵，暉哥笑言不用「擔櫈仔」食，並示範正確食法，原來是要先用一隻手扶穩伊麵，再用剪刀將其剪成小段，最後淋上龍蝦芡汁便可大快朵頤。
大廚陳國強解構 慢淋滾油十分鐘定形
如此獨特的造型，製作過程自然相當考功夫。米芝蓮大廚陳國強在節目中解構，師傅需要先用筷子將伊麵拉高，然後用滾油慢慢淋熟，從而固定其高聳的形狀。他強調過程極需耐性及技巧，並表示：「油溫要控制得好好，太熱過早定形會唔夠高，唔夠熱麵會易斷，要淋成十分鐘。」簡單幾句就道出了這道菜背後不為人知的烹調難度。
蟹痴暉哥失控 2公斤重斯里蘭卡肉蟹登場
除了飛天伊麵，另一道新加坡名物「黑胡椒炒辣蟹」亦隆重登場。自認是「蟹痴」的暉哥，一見到這隻重逾2公斤的斯里蘭卡巨型肉蟹，立即雙眼發光，表現得極度興奮。這隻蟹的蟹鉗尺寸驚人，足足有成年人的手掌般大。陳師傅解釋，新加坡的黑胡椒炒蟹之所以聞名，是因為黑胡椒的香氣能完美突出肉蟹的鮮甜味，兩者是絕配。
網民洗版熱議：睇到流晒口水！
節目播出後，兩道菜的震撼畫面隨即引起網民熱烈討論，紛紛留言洗版。有網民表示：「個伊麵高到咁誇張，真係未見過，上菜要敲鐘好有儀式感！」、「2公斤重隻蟹，個鉗仲大過我塊面，好想試！」、「暉哥個樣好真實，完全係我見到美食嘅反應！」、「睇完即刻想買機票飛去新加坡！」、「隔住個mon都聞到黑胡椒嘅香味！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期