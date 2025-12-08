米芝蓮廚師Frankie私藏食店曝光｜帶隊食牛腩麵竟被嫌棄？神秘「挽手腩」食過返唔到轉頭！
暉哥油麻地麵店面露不悅 「你唔係帶我食米芝蓮咩」
節目中，米芝蓮年輕廚師Frankie Wong反璞歸真，興致勃勃帶暉哥到油麻地一間平民清湯腩店。誰知暉哥見狀，竟一臉不肖兼語帶不滿地說：「你唔係應該帶我食啲米芝蓮級數咩……」令氣氛瞬間降溫。Frankie未有理會，反而力陳此店魅力，指該店堅持使用香港少有的「騸牯牛」（已閹的公牛），而且作風獨特，賣完當日貨量便會收舖，自己亦要在上班前特意排隊才能品嚐，可見其江湖地位非凡。
店主亮哥霸氣解構 「賣晒就收舖唔賣隔夜肉」
面對米芝蓮廚師的加持，店主亮哥亦豪氣解釋其經營理念，強調只賣新鮮牛腩，絕不賣隔夜貨。他霸氣表示：「貨量有限又唔會賣隔夜肉，所以賣晒寧願閂舖，貨唔新鮮啲客唔會嚟。」亮哥更即場解構各種刁鑽部位，指出「崩沙腩」即蝴蝶腩，一隻牛只能做到8至10碗；而最難得的「挽手腩」則是牛前手與牛胸之間的極品靚肉，肉味極濃，只需輕輕灼熟便能嚐到其鮮甜味，連見慣大場面的暉哥試食後都讚不絕口。
施焯日蔡景行旺角尋寶 19蚊牛丼飯平絕全場
除了米芝蓮級數的平民美食，節目另一環節「荷包守護隊」亦有驚人發現！成員施焯日（Arthur）與蔡景行（行仔）深入旺角，找到一間只賣19蚊一碗的牛丼飯，份量更被行仔形容可媲美連鎖店的「大盛」份量，性價比極高。醫飽肚後，二人再下一城，發現同區一間糖水店，無論是普通黑糯米，抑或配上貴價榴槤的甜品，竟然劃一價只售20蚊一碗，老闆坦言希望在經濟不景下，以薄利多銷的方式讓更多人品嚐到自家出品，相當有心。
預告片掀熱議 網民睇到流口水「19蚊平到癲」
節目預告播出後，旋即在網上美食群組引發熱烈討論，網民對這些貼地美食大感興趣，紛紛洗版留言！不少網民表示：「間牛腩麵喺邊度？睇到流晒口水！」、「挽手腩真係第一次聽，好想試下！」亦有大批網民對旺角的平價美食感到震驚：「$19牛丼飯？旺角喎！真係平到癲！」、「老闆真係佛心，廿蚊碗榴槤糖水，出面食個糖水都唔止呢個價。」、「終於有啲貼地美食介紹，唔係下下都係貴價餐廳。」看來今集節目已成功勾起觀眾食慾。