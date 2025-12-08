米芝蓮廚師Frankie私藏食店曝光｜帶隊食牛腩麵竟被嫌棄？神秘「挽手腩」食過返唔到轉頭！

最新一集《美食新聞報道》爆出尷尬場面！米芝蓮年輕廚師Frankie Wong竟帶暉哥到油麻地食清湯腩，即時換來對方一臉不屑，場面一度僵持！不過，當一碗可遇不可求的「挽手腩」上枱後，暉哥態度竟180度大轉變，究竟這碗牛腩有何魔力？