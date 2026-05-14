美食新聞報道｜蕭博士帶隊尋訪旺角60年老店！揭秘周潤發都食嘅失傳「金錢雞」？

「識食之人」蕭博士再度出擊，在明晚（15日）播出的節目中，帶領蔡景行（行仔）深入旺角，尋訪一間開業超過60年的明星燒味店！據聞連發哥周潤發都曾是座上客，店內燒肉更被譽為天花板級數。蕭博士更特別推介一款幾近失傳的「金錢雞」，究竟這道神秘的古早味燒味隱藏著甚麼秘密？