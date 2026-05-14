美食新聞報道｜蕭博士帶隊尋訪旺角60年老店！揭秘周潤發都食嘅失傳「金錢雞」？
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「識食之人」蕭博士再度出擊，在明晚（15日）播出的節目中，帶領蔡景行（行仔）深入旺角，尋訪一間開業超過60年的明星燒味店！據聞連發哥周潤發都曾是座上客，店內燒肉更被譽為天花板級數。蕭博士更特別推介一款幾近失傳的「金錢雞」，究竟這道神秘的古早味燒味隱藏著甚麼秘密？
蕭博士推介天花板級燒肉 乳豬皮脆肉嫩勁震撼
節目中，蕭博士與行仔甫到店舖，即被琳瑯滿目的燒味吸引。蕭博士首先推介鎮店之寶——燒乳豬及蜜汁叉燒。行仔一試叉燒即大讚「夠Dope」，而燒乳豬更是皮脆肉嫩，油脂分佈均勻，令人一試難忘。蕭博士解釋，根據宋朝的《齊民要術》記載，燒乳豬的做法與現代已相差無幾，而粵式做法與西班牙、葡萄牙燒豬的最大分別在於「芝麻皮」，可見其工藝的獨特性。這間屹立旺角逾一甲子的老店，多年來吸引無數食客，連國際巨星周潤發都曾慕名而來，足證其江湖地位。
蕭博士解構失傳金錢雞 「下欄嘢」變上菜之謎
除了馳名燒肉，蕭博士更為行仔預訂了招牌菜「金錢雞」。這道菜因外形酷似一串串銅錢而得名，如今已非隨處可見。蕭博士透露，這款傳統燒味原來是由肥豬肉、瘦豬肉及雞肝三種食材串起燒製而成。他解釋：「當時創作的用意是將被視為『下欄嘢』的食材，以燒味的方法炮製成上菜。」這充份體現了舊時廚師物盡其用的智慧。要品嚐其精髓，就要像行仔一樣，將三層食材疊成三文治般，一大口咬下，才能完全感受其豐富的口感與味道層次。
蕭博士細說燒味千年歷史 原來商朝已有記載
作為飲食專家，蕭博士亦在節目中分享了燒味的悠久歷史。他指出，燒味最早的文字記錄可追溯至商朝，可見其歷史源遠流長。他更進一步解釋：「所謂燒味喺古時包括燒、滷、醞、臘4樣，即係燒烤、滷味、醞蹄同臘味。」這番解說讓行仔及觀眾對這門傳統飲食文化有了更深入的認識，原來簡單一碟燒味背後，蘊含著千年的飲食智慧與傳承。
網民期待洗版：「金錢雞聽都未聽過！」
節目預告一出，立即引起網民熱烈討論，對這間星級老店充滿好奇。不少網民留言表示期待，更對「金錢雞」這道菜感到非常新奇。「嘩！發哥都食過，間舖一定好猛料！」「金錢雞聽都未聽過，原來係用下欄嘢整，古人真係有智慧！」「睇到流晒口水，聽晚睇完即刻去旺角朝聖先！」「蕭博士真係食家，跟住佢食嘢又學到嘢！」「呢啲老店真係買少見少，一定要支持！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期