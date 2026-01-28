美食新聞報道｜蕭欣浩博士帶路屯門！揭「不夜天食街」秘聞 拆解大牌檔綠色油漆驚人原因

昨晚（27日）播出的《美食新聞報道》，「地膽」蕭欣浩博士帶何泳芍（Honey）突襲屯門，幫襯香港已買少見少的持牌大牌檔！二人深入有「不夜天食街」之稱的麒麟徑，品嚐鑊氣十足的地道小炒，場面熱鬧。蕭博士更即場化身歷史學家，大爆大牌檔檔身必定髹上綠色油漆的驚人原因，究竟背後隱藏著甚麼秘密？