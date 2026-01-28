美食新聞報道｜蕭欣浩博士帶路屯門！揭「不夜天食街」秘聞 拆解大牌檔綠色油漆驚人原因
蕭博士帶路屯門 激讚鑊氣小炒
昨晚節目中，蕭欣浩博士帶何泳芍來到屯門麒麟徑，他興奮表示：「嚟屯門咁遠搵好嘢食，就要嚟呢條『不夜天食街』，呢度嘅餐廳都開到凌晨，好鬼熱鬧。」整條街兩旁都是食肆，是屯門友的宵夜天堂。蕭博士推介的一間大牌檔，他已幫襯多年，充滿親切感。他即席點了幾款名物，包括手抓骨、椒鹽鮮魷及小炒王，大讚全部鑊氣十足，而且「大件夾抵食」，性價比極高，讓何泳芍食到停唔到口，大呼過癮！
博士憶讀書舊事 滿滿回憶湧現
這間充滿風味的大牌檔，對蕭欣浩博士來說不僅是醫肚的地方，更是充滿回憶的據點。他憶述：「以前讀書、做嘢都喺附近，以前同同學食、到出嚟教書就同學生嚟幫襯，都係滿滿嘅回憶。」從學生時代與同窗分享美食，到成為人師後帶領學生體驗地道風味，這間小店見證了他不同的人生階段。字裡行間流露出深厚的感情，令這頓飯不止有鑊氣，更充滿人情味，讓觀眾感受到食物與記憶之間密不可分的連結。
蕭欣浩拆解牌檔歷史 揭綠色油漆驚人真相
除了分享美食，蕭博士更發揮學者本色，即場上一堂「大牌檔歷史課」。他提到，持牌大牌檔的出現，是源於當年政府為規管衛生及安全問題叢生的「無牌走鬼檔」而設。後來規定檔口需在特定地方經營，再慢慢演變成入舖。最有趣的莫過於他揭開了大牌檔標誌性綠色外觀之謎，當何泳芍好奇追問時，他笑著爆出驚人真相：「因為綠色油漆價錢最平囉。」這個簡單直接的原因讓在場眾人恍然大悟，也為這趟美食之旅增添了意想不到的知識性。
網民睇到流口水 大讚長知識
節目播出後，屯門「不夜天食街」隨即引起網民熱議，不少觀眾都表示睇到口水直流，更對大牌檔的冷知識大感驚訝。網民紛紛洗版留言：「原來綠色油漆係因為平！估唔到！長知識了！」、「屯門人表示呢條街真係宵夜聖地！間間都好食！」、「手抓骨睇落好正，今個weekend要去試下！」、「博士講故仔好得意，學到嘢！」、「Honey食得好滋味，睇到我即刻肚餓！」看來蕭博士這次帶路，不但成功推介美食，更勾起了大家對香港舊有文化的好奇心。