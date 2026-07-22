美食新聞報道｜跟謝霆鋒搵食！筲箕灣隱世蛋撻店被揭秘 網民激讚：果然係關注組推介

跟住偶像搵食絕對是常識吧！在TVB節目《美食新聞報道》中，主持蔡景行（行仔）就化身星級粉絲，跟隨Chef Nic謝霆鋒的足跡，來到筲箕灣金華街一間西餅店朝聖。行仔更揚言：「霆鋒食咩我哋食咩」，究竟這間連謝霆鋒都推介的餅店，其招牌蛋撻有何過人之處，能成為「蛋撻關注組」的熱門推介？