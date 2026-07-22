美食新聞報道｜跟謝霆鋒搵食！筲箕灣隱世蛋撻店被揭秘 網民激讚：果然係關注組推介
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跟住偶像搵食絕對是常識吧！在TVB節目《美食新聞報道》中，主持蔡景行（行仔）就化身星級粉絲，跟隨Chef Nic謝霆鋒的足跡，來到筲箕灣金華街一間西餅店朝聖。行仔更揚言：「霆鋒食咩我哋食咩」，究竟這間連謝霆鋒都推介的餅店，其招牌蛋撻有何過人之處，能成為「蛋撻關注組」的熱門推介？
行仔試食霆鋒推介蛋撻 激讚蛋漿似燉蛋勁軟滑
主持行仔一來到餅店，便直奔目標，點了招牌曲奇皮蛋撻。他謹記謝霆鋒的教誨，強調蛋撻一定要趁熱食：「霆鋒都講過蛋撻熱焫焫食，有天同地嘅分別。」行仔咬下第一口後，立即露出滿足表情，大讚蛋撻皮非常鬆化，內裡的蛋漿更是驚喜：「蛋漿軟滑似食燉蛋，果然係蛋撻關注組嘅推介。」他更笑言一眾《美食》主持早有共識，就是跟實謝霆鋒的覓食地圖，因為他對食物的執着絕對是信譽保證。
波波施焯日挑戰重口味 掃街試食非一般牛雜
在行仔品嚐蛋撻的同時，另外兩位主持施焯日（Arthur）和黃婧靈（波波）則被分派到尖沙咀，挑戰非一般的「重口味」牛雜。這家牛雜店的特色是提供多款另類部位，當中包括極為少見的牛骨髓、牛脆骨及牛小腸，讓兩位主持大開眼界，為觀眾發掘不一樣的街頭風味。
網民跪求餅店地址 誓要跟實霆鋒美食地圖
節目播出後，不少網民都對謝霆鋒推介的蛋撻大感興趣，紛紛留言求地址。有網民表示：「Chef Nic推介一定係好嘢，即刻想去試！」、「筲箕灣街坊表示呢間真係隱世高質小店！」、「睇到行仔個樣就知有幾好食，蛋漿似燉蛋太吸引喇！」、「蛋撻關注組又一力作！」、「求地址！聽日放假要去朝聖！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期