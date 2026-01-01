美食新聞報道｜鄧達智公開流浮山60年秘史！自爆獨門食法再揭神秘私房菜單？
鄧達智豪言流浮山係世界第一
節目中，元朗原居民鄧達智（William）帶領主持施焯日（Arthur）踩入流浮山，他更誇口表示，全世界食游水海鮮的文化，正是由流浮山開始：「全世界由香港開始，香港由流浮山開始。」他分享自己由60年代起，就喜歡踩單車到流浮山影日落，這個習慣至今依然不變。William推介一間近路口的海鮮店，大讚此店既保留傳統風味，亦敢於創新。他首先推介必食名物「香煎金蠔」，並解釋金蠔與蠔豉的分別在於前者不經陽光曝曬，而是在陰涼處吊乾，食法是煎香後再沾上沙糖，保證香脆惹味，他斷言：「烹煮海鮮水平嚟講流浮山始終係No.1。」
鄧達智自爆私房菜單酥炸香蕉
William接著介紹另一道創意菜式「酥炸帶子」，概念源自酥炸生蠔，但帶子一年四季皆宜。他更分享了中西合璧的食法，建議店家參考荷蘭、比利時以蛋黃醬配炸薯條的做法，為酥炸帶子配上蛋黃醬，再用生菜包著食，口感層次更豐富。William更驚喜自爆有一款菜單上沒有的私房菜「酥炸香蕉」，是專誠叫店家為自己炮製的獨家美食。最後，他示範奄仔蟹糯米飯的正宗食法，強調要先將糯米飯弄鬆，再把蟹膏與飯拌勻，讓每一口飯都充滿濃郁蟹香，大讚奄仔蟹膏比其他蟹更香甜，能大大提昇糯米飯的風味。
何泳芍行仔實測泰式兩餸飯
節目另一環節，主持何泳芍（Honey）與蔡景行（行仔）則化身「外賣自取實測專員」，從味道、包裝、出餐速度及性價比四方面，為各區外賣店進行評分。首站他們來到一間位於觀塘的泰式兩餸飯店，據聞該店的豬頸肉深受街坊推崇。為了一次過試真章，二人除了豬頸肉外，還點了豬手、肉碎、咖哩牛腩、肉餅等多款餸菜，實行進行全方位大測試。
何泳芍激讚豬頸肉：好多餐廳做唔到
兩位實測專員率先品嚐街坊力推的豬頸肉，何泳芍（Honey）食後大為驚艷，更忍不住高呼：「兩餸飯做到呢個質數有啲過份，好多泰國餐廳都做唔到！」她的反應直接印證了街坊的推薦絕非浪得虛名，這間泰式兩餸飯店的豬頸肉質素，竟然能媲美甚至超越不少正式的泰國餐廳，性價比極高，絕對是外賣恩物。