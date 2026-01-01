美食新聞報道｜鄧達智公開流浮山60年秘史！自爆獨門食法再揭神秘私房菜單？

「元朗地膽」鄧達智（William）明晚（2日）將於節目《美食新聞報道》中，帶領主持施焯日（Arthur）深入流浮山，大爆自己玩足半世紀的私房食點！William更即場示範奄仔蟹糯米飯的「世一食法」，並自揭一款店家為他特製的神秘私房菜，究竟是甚麼菜式令他如此著迷？