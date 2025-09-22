米芝蓮韓廚金度潤襲港｜狂讚陳皮宴1款飯食到O嘴！廖慧儀推介居酒屋治選擇困難症？

韓國米芝蓮一星名廚金度潤今晚驚喜現身飲食節目《美食新聞報道》，獲食評人謝嫣薇帶路大歎尖沙咀「陳皮宴」，面對多款以陳皮入饌的精緻粵菜，他對其中一道荷葉飯讚不絕口，大讚層次豐富有驚喜，食到津津有味！同場主持廖慧儀亦不輸蝕，推介一間專治選擇困難症的高質居酒屋，究竟有咩咁特別？