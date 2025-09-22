米芝蓮韓廚金度潤襲港｜狂讚陳皮宴1款飯食到O嘴！廖慧儀推介居酒屋治選擇困難症？
韓廚金度潤初嚐陳皮宴 激讚荷葉飯層次豐富
在今晚播出的節目中，韓國綜藝《黑白大廚》白湯匙代表、米芝蓮一星廚師金度潤（金主廚）獲食評人謝嫣薇及主持行仔招待，到尖沙咀一間著名餐廳品嚐獨創的「陳皮宴」。由於金主廚本身是「乾貨專家」，謝嫣薇特意帶他見識粵菜中陳皮的魅力。席上多道名菜包括「椰皇鮮角螺竹笙燉花膠」、「二十四年東甲陳皮芋蓉香酥鴨」及「西甲十年陳皮飄香荷葉飯」，都令金主廚大開眼界。他對荷葉飯尤其印象深刻，認為飯中融合多種味道，層次感極之豐富，帶來意想不到的驚喜，更直言香港食物食落非常舒服，不像韓國菜般刺激。
金度潤自爆「乾貨專家」身份 最愛香港平民美食
被問到品嚐「陳皮宴」的感受時，金主廚毫不吝嗇讚美之詞，更以專家角度分享心得：「陳皮宴好正，尤其是荷葉飯有好多味道同層次好豐富，真係好好食，好驚喜，自己都愛用乾貨。」他透露自己的工作室收藏了超過500種乾貨，因此對同樣擅用乾貨的粵菜文化深感興趣。雖然嚐盡高級粵菜，但金主廚表示，最令他難忘的香港美食，竟然是地道的白粥和油炸鬼，盡顯其貼地一面，對香港平民美食情有獨鍾，展現出米芝蓮大廚的另一面。
廖慧儀推介高質居酒屋 「我推迷你丼」專治選擇困難
節目另一環節，主持廖慧儀（Jessica）則為一眾有選擇困難症的觀眾帶來福音。她介紹了一間高質居酒屋，店內一款名為「我推的迷你丼」的菜式成為全場焦點。Jessica興奮表示：「唔知大家去餐廳食嘢時候，有無選擇困難症。今次呢間日本餐廳嘅丼飯，想一次過可以試勻六款餸。」這款迷你丼飯被分成六格，一次過可以品嚐到刺身、炸物、燒牛肉等不同美食，其中一格更是神秘的「問號」，每日更換款式，拍攝當日提供的更是豪華的龍蝦刺生，絕對是驚喜滿分。之後Jessica再試了店內的紫蘇元貝豚肉卷及生菜豚肉卷，最後以一杯士多啤梨芭菲作結，大呼滿足。
網民睇到流口水 洗版留言：今晚即刻去食！
節目播出後，兩款美食均引起網民熱烈討論，不少人洗版留言表示「睇到流口水」。對於金主廚的陳皮宴體驗，網民紛紛表示：「金主廚個樣好滿足，睇嚟真係好好食！」、「香港粵菜就係咁高質，連米芝蓮大廚都讚！」、「荷葉飯睇落好足料，好想試啊！」而廖慧儀介紹的居酒屋同樣大受歡迎，網民留言指：「呢個六格丼飯簡直係為我而設，次次都唔知食咩好！」、「個問號格係龍蝦刺身也太豪華了吧？」、「睇完即刻book位，今晚就去試下先！」