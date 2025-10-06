米芝蓮大廚金主廚｜食香港平民包點竟現超滿足表情！激動高呼：係家味道！
韓國一星米芝蓮廚師金度潤（金主廚）日前為節目《美食新聞報道》品嚐地道廣東菜，當食到一道平平無奇的蛋黃麻蓉包時，竟一反常態露出極度滿足的幸福表情，更興奮得狂派表情包！金主廚更激動高呼一句說話，究竟是甚麼令這位見慣大場面的星級大廚如此失控？
金主廚試食廣東菜秒變表情包
在最新一集節目中，食評人謝嫣薇（Agnes）與主持蔡景行（行仔）帶領《黑白大廚》的金主廚品嚐地道廣東菜。首道菜便是讓他一試難忘的烤乳豬，當乳豬上枱時，金主廚專業地用筷子輕敲豬皮，聽到沉實的「哼哼」聲後滿意點頭，大讚豬皮有如威化餅般鬆脆，滿口油香。不過，全晚高潮落在甜品蛋黃麻蓉包上，金主廚一拿起熱騰騰的包子，先是輕聞一下，隨即露出一副陶醉的大滿足表情，咬了一口後幸福感更是滿瀉，可愛的表情連環放送，場面相當有趣。
金主廚親解鍾情原因「唔止乳豬咁簡單」
對於為何對烤乳豬情有獨鍾，金主廚以韓語認真解釋：「唔止乳豬咁簡單，係體會到港式燒烤好出色。」他更分享獨門食法，認為：「第二口可以沾糖食，令原味更突出更香。」而令他一秒變臉的蛋黃麻蓉包，則勾起了他的思鄉之情，他高呼：「跟韓國蒸包很似，係家的味道。」簡單一句話道出了食物與回憶的連結，難怪這位米芝蓮大廚會如此激動，一款平民蒸包足以令他展現最真實的一面。
廖慧儀推介旺角打卡居酒屋 儀式感十足
同集另一環節，主持廖慧儀（Jessica）則介紹了一間位於旺角的爐端燒居酒屋，餐廳標榜每道菜都色香味俱全，是打卡拍照的好去處。Jessica甫進店便在門口的「達摩許願牆」許願，寫下「《美食新聞報道》長做長有，自己可以帶大家食多啲好嘢」的願望。餐廳老闆隨後端上多款招牌菜，其中一道「達摩牛肉寶盒」上菜時需要點火燒開面層的紙，才能見到內裏的牛肉，整個過程充滿儀式感，非常適合相機先食。此外，老闆亦推介了甲羅燒三味及達摩天丼，同樣是打卡一流的美食。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期