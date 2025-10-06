米芝蓮大廚金主廚｜食香港平民包點竟現超滿足表情！激動高呼：係家味道！

韓國一星米芝蓮廚師金度潤（金主廚）日前為節目《美食新聞報道》品嚐地道廣東菜，當食到一道平平無奇的蛋黃麻蓉包時，竟一反常態露出極度滿足的幸福表情，更興奮得狂派表情包！金主廚更激動高呼一句說話，究竟是甚麼令這位見慣大場面的星級大廚如此失控？