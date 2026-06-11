美食新聞報道｜名廚消夜聖地曝光！新山必食白胡椒炒蟹 陳國強揭三樓米粉秘聞

繼新加坡美食之旅後，在明晚（12日）播出的《美食新聞報道》中，米芝蓮大廚陳國強將帶林映暉（暉哥）跨越一橋之隔，前往馬來西亞新山，探訪一間連世界各地名廚都慕名而至的消夜食堂。這間小店更獲得必比登推介，證明價錢親民，絕對是性價比之選，當中更有神秘的「三樓煎米粉」！