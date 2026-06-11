美食新聞報道｜名廚消夜聖地曝光！新山必食白胡椒炒蟹 陳國強揭三樓米粉秘聞
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繼新加坡美食之旅後，在明晚（12日）播出的《美食新聞報道》中，米芝蓮大廚陳國強將帶林映暉（暉哥）跨越一橋之隔，前往馬來西亞新山，探訪一間連世界各地名廚都慕名而至的消夜食堂。這間小店更獲得必比登推介，證明價錢親民，絕對是性價比之選，當中更有神秘的「三樓煎米粉」！
直擊新山名廚飯堂 必比登推介性價比高
陳國強師傅推介的這間新山小店，是不少國際級名廚的消夜「飯堂」，地位超然。雖然備受名廚追捧，但價格卻非常親民，更獲得必比登推介，保證是高性價比之選。陳師傅提到，來到這裡必點「三寶」，分別是「三樓煎米粉」、「蒜蓉炒啦啦」（炒花甲）以及招牌菜「白胡椒炒蟹」，每一道都是店家的心血結晶。
陳國強揭秘！三樓煎米粉原來咁解
在「必點三寶」中，名字最奇特的莫過於「三樓煎米粉」。不少食客都對其由來感到好奇，陳國強師傅在節目中就為大家揭開謎底。原來這道菜的創始廚師，當年是在店舖的三樓秘密鑽研出獨特的米粉炒法，為了紀念這個起源，便將此菜式命名為「三樓煎米粉」，背後的故事為這道美食增添了不少趣味。
白胡椒炒蟹登場 辣味刺激啱重口味人士
作為店家的招牌菜，「白胡椒炒蟹」的風味與新加坡的黑胡椒炒蟹截然不同。陳師傅介紹，白胡椒的優點是辣味十足，吃起來非常刺激，特別適合追求重口味的食客。他形容兩種胡椒蟹的風味是「跟黑胡椒相比可謂各擅勝場」，各有捧場客。對於喜歡辛辣快感的食家來說，這道白胡椒炒蟹絕對不能錯過。
觀眾期待鬥蟹大會：黑白胡椒點揀好？
節目預告一出，立即引發觀眾期待，特別是連續兩晚介紹不同風味的胡椒蟹。網民紛紛留言表示：「尋晚先睇完黑胡椒蟹，今晚又有白胡椒蟹，製作組好識玩！」、「三樓米粉個名好得意，原來有段故。」、「連名廚都去食消夜，呢間嘢一定好猛料！」、「重口味人士表示對白胡椒蟹極度期待！」、「黑白胡椒蟹對決，好難揀呀！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期