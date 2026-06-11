美食新聞報道｜米芝蓮大廚揭秘新山名廚蒲點！必食三樓煎米粉 白胡椒蟹辣味更激？

繼新加坡的美食之旅後，米芝蓮大廚陳國強與主持林映暉（暉哥）在明晚（12日）播出的節目中，將會過橋到馬來西亞新山，探訪一間連世界各地名廚都慕名而至的消夜小店。該店不僅榮獲必比登推介，其招牌菜「三樓煎米粉」背後更有段古，而另一道白胡椒炒蟹，據稱比黑胡椒蟹更刺激，到底有何分別？