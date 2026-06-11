美食新聞報道｜米芝蓮大廚揭秘新山名廚蒲點！必食三樓煎米粉 白胡椒蟹辣味更激？
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繼新加坡的美食之旅後，米芝蓮大廚陳國強與主持林映暉（暉哥）在明晚（12日）播出的節目中，將會過橋到馬來西亞新山，探訪一間連世界各地名廚都慕名而至的消夜小店。該店不僅榮獲必比登推介，其招牌菜「三樓煎米粉」背後更有段古，而另一道白胡椒炒蟹，據稱比黑胡椒蟹更刺激，到底有何分別？
陳國強推介名廚消夜聖地 必比登認證CP值極高
在明晚播出的「大廚發辦星馬篇」中，陳國強師傅將帶暉哥來到與新加坡僅一橋之隔的馬來西亞新山覓食。他推介的小店來頭不小，不但是世界各地名廚到訪當地的消夜必到之處，更獲得米芝蓮必比登推介，證明食物質素有保證之餘，價格亦相當親民，是性價比極高之選。陳師傅更在節目中即場點評該店的「必點三寶」，包括三樓煎米粉、蒜蓉炒啦啦（炒花甲）及白胡椒炒蟹，引發觀眾高度期待。
揭秘三樓煎米粉由來 白胡椒炒蟹辣味更刺激
陳師傅推介的「三寶」中，以「三樓煎米粉」的名字最引人好奇。他特別解釋了其有趣由來，原來並非指餐廳在三樓，而是因為創始此菜式的廚師，當年是在店舖的三樓秘密鑽研出獨特的煎炒方法而得名。至於該店另一招牌菜白胡椒炒蟹，陳師傅指其好處是辣味十足，吃起來非常刺激，特別適合重口味人士。他更將其與新加坡的黑胡椒炒蟹作出比較，直言兩者風味各擅勝場，但白胡椒的辛辣感更為直接，層次截然不同。
網民睇預告勁期待：「白胡椒蟹聽落好正！」
節目預告一出，已令不少美食愛好者引頸以待，特別是對新山的「名廚蒲點」充滿好奇，紛紛表示要記下餐廳資料準備朝聖。
「連名廚都去食消夜？間舖一定好猛料！」
「『三樓煎米粉』個名原來係咁嚟，長知識了！」
「尋日先睇完黑胡椒蟹，聽日又有白胡椒蟹，製作組好波！」
「我係重口味愛好者，白胡椒蟹啱晒我，一定要mark低！」
「好想知白胡椒同黑胡椒炒蟹食落有咩分別，等睇陳師傅點評！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期