美食新聞報道｜黃嘉雯胡美貽探秘山旮旯！激讚隱世泰國菜 慢煮浸雞勁嫩滑

在今晚（29日）的《美食新聞報道》中，黃嘉雯（Carmaney）與胡美貽（Nicole）一同深入有「山旮旯」之稱的新田，尋找隱世泰國菜。兩人發現一間小店，其招牌「泰式古法浸雞」嫩滑無比，令她們讚不絕口。究竟這道菜有何秘訣，能讓兩位主持人大感驚喜？