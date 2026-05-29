美食新聞報道｜黃嘉雯胡美貽探秘山旮旯！激讚隱世泰國菜 慢煮浸雞勁嫩滑
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在今晚（29日）的《美食新聞報道》中，黃嘉雯（Carmaney）與胡美貽（Nicole）一同深入有「山旮旯」之稱的新田，尋找隱世泰國菜。兩人發現一間小店，其招牌「泰式古法浸雞」嫩滑無比，令她們讚不絕口。究竟這道菜有何秘訣，能讓兩位主持人大感驚喜？
黃嘉雯激讚古法浸雞 嫩滑似慢煮
節目中，黃嘉雯（Carmaney）對招牌菜「泰式古法浸雞」讚不絕口。她詳細解釋，這道菜的特點是將雞隻放入加了香料的高湯中，以慢火慢慢浸熟，做法類似西式慢煮。她品嚐後大讚：「做法似慢煮，所以食落特別滑，加埋雞油飯係絕配。」雞肉的嫩滑程度，從她的表情中表露無遺，畫面相當吸引。
冬蔭功明爐魚選用在地烏頭 零泥腥味
除了浸雞，另一道「冬蔭功明爐魚」亦充滿驚喜。這道菜的靈魂在於其食材，店家特意選用新田當地養殖的烏頭魚。黃嘉雯介紹指，由於這些烏頭魚在鹹淡水交界處飼養，所以完全沒有一般淡水魚的泥腥味，肉質更為鮮美。配上酸辣開胃的冬蔭功湯底，與本地優質食材完美結合，展現出店家對菜式的用心。
網民睇到流口水 求地址
節目播出後，這家位於新田的隱世泰國菜館隨即引起網民熱烈討論，紛紛表示想去朝聖。有網民留言：「睇見個浸雞就知滑！口水都流埋！」「新田咁遠，但為咗食都值得去一次！」「最憎食淡水魚有泥味，呢個烏頭魚好似好正，一定要試下！」「求店名地址！今個週末就去！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期