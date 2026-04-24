美食新聞報道｜食評家KC揭秘順德菜精髓！「污糟雞」秘傳食法曝光 波波食到啜啜聲

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昨晚（23日）播出的《美食新聞報道》，食評家KC Koo帶黃婧靈（波波）品嚐正宗順德菜，驚揭多款菜式背後的故事與飲食哲學！KC更即場傳授「污糟雞」的秘傳食法，令波波食到停唔到口，更笑言與大魚「咀嘴」，究竟這道菜有何魅力？

KC解構煎焗魚嘴 波波笑言同大魚咀嘴

節目中，KC首先介紹順德名菜「順德煎焗魚嘴」，指這道菜選用鰱魚等大魚的魚頭，製法講究，需要先煎後焗，上桌後更要在沙鍋中不斷翻動，讓焦香的魚頭均勻沾滿醬汁，香氣四溢。波波一向鍾情魚頭的膠質，尤其是魚唇部份，她一邊品嚐一邊興奮笑言，感覺就像在跟大魚「咀嘴」一樣，場面非常搞笑。KC補充，這種食法能盡享魚頭的精華，每一口都是濃郁的滋味。

「污糟雞」唔係真係污糟？KC揭秘傳食法

接著上桌的是「紅蔥頭蒸污糟雞」，菜名引來波波的好奇。KC隨即解開謎團，解釋所謂「污糟雞」並非指雞不乾淨，而是因為雞件斬好後隨意地散落在銅盤上蒸煮，不像白切雞或豉油雞那樣排列得整整齊齊，賣相「污糟」而得名。KC更分享了一個秘傳食法，教波波在吃到差不多的時候，用白飯拌勻碟中剩下的雞汁和紅蔥頭，將整道菜的精華完全吸收，每一粒米飯都充滿雞油和醬汁的甘香。

下欄食材變上菜 KC大讚順德人廚藝心思

最後一道「啫啫竹腸魚卜」更盡顯順德人「物盡其用」的飲食智慧。KC笑說，這道菜用的「竹腸」其實是豬腸頭，再配上魚檔裡較少人問津的魚卜，這些在旁人眼中的「下欄食材」，經過順德廚師的巧手烹調，以啫啫煲的方式呈現，瞬間變成一道香氣撲鼻的佳餚。KC大讚順德人廚藝心思細密，而且非常節儉，懂得將不起眼的食材變廢為寶，創造出無窮的美味。

網民睇到流口水 大讚長知識

節目播出後，不少網民都表示睇到流口水，大讚KC的解說夠專業，讓他們對順德菜有更深入的認識。
「睇到KC哥介紹，先知原來污糟雞係咁解，下次去食要試下撈飯！」
「波波個反應好真實，食魚嘴個樣好滿足，隔住個mon都想食！」

「順德菜真係博大精深，下欄嘢都可以整到咁好食，好佩服啲廚師。」
「今集好有深度，唔係淨係食，仲有文化故仔聽。」
「求餐廳地址！今個週末就要去試下！」

美食新聞報道 黃婧靈 （圖片來源：TVB）
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美食新聞報道 黃婧靈 （圖片來源：TVB）
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美食新聞報道 黃婧靈 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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