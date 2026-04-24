美食新聞報道｜食評家KC揭秘順德菜精髓！「污糟雞」秘傳食法曝光 波波食到啜啜聲

昨晚（23日）播出的《美食新聞報道》，食評家KC Koo帶黃婧靈（波波）品嚐正宗順德菜，驚揭多款菜式背後的故事與飲食哲學！KC更即場傳授「污糟雞」的秘傳食法，令波波食到停唔到口，更笑言與大魚「咀嘴」，究竟這道菜有何魅力？