美食新聞報道｜鼎爺帶隊食好西 驚爆潮州人必食魚露竟是「恐怖屍汁」？
今晚（29日）播出的《美食新聞報道》中，識煮又識食的鼎爺李家鼎帶主持蔡景行（行仔）到九龍城尋訪美食，期間竟大爆潮州人必備的魚露，其恐怖來歷竟是「魚嘅屍汁」，嚇到行仔面容扭曲！鼎爺更分享多個飲食典故，究竟傳統蠔餅用的是雞蛋還是鴨蛋？
鼎爺九龍城爆潮州菜秘聞 魚露竟是「恐怖屍汁」
在最新一集《美食新聞報道》的「識食之人」環節中，鼎爺李家鼎帶領主持蔡景行（行仔）深入九龍城一間打冷名店，大談潮州菜的各種典故。當品嚐香脆的煎蠔烙（蠔餅）時，鼎爺先指出正宗做法並非用雞蛋，而是用鴨蛋，貪其更香更煙韌。隨後，他話鋒一轉，指向用來點蠔餅的魚露，竟驚爆其恐怖來源，嚇得行仔目瞪口呆。鼎爺笑說：「以前幼鹽好矜貴，就會將啲雜魚用粗鹽醃幾個月，流出嚟嘅汁就係魚露，其實係魚嘅屍汁。」此話一出，行仔即時驚呼：「鼎爺你唔早啲講。」除了魚露，鼎爺亦解構滷水鵝必配蒜蓉醋汁的原因，原來是古時沒有雪櫃，用作消毒殺菌之用。他更引用童謠「鵝頭鴨頸雞蘿柚，鵝掌柚皮無得走」，道出中國人愛吃刁鑽部位的飲食文化。
鼎爺推介老店竟是《鎗火》經典場景
鼎爺今次推介的九龍城潮州菜館，不僅是美食臥虎藏龍之地，更是不少經典港產片的取景聖地。原來，杜琪峯執導的經典槍戰片《鎗火》中，黃秋生飾演的阿鬼槍殺仇家，以及電影煞科的一幕，都是在此處拍攝。此外，爾冬陞執導、張栢芝主演的電影《忘不了》亦曾在此取景。店內最具特色的，莫過於其雕龍雕鳳的「龍鳳禮堂」擺設，這種充滿懷舊氣息的老式中餐館裝潢在香港已是絕無僅有，因此深受電影公司垂青，成為銀幕上獨特的香港印記。鼎爺帶路不僅讓觀眾食指大動，更勾起了不少影迷的集體回憶，原來美食背後還隱藏著電影故事。
