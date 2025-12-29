美食新聞報道｜鼎爺帶隊食好西 驚爆潮州人必食魚露竟是「恐怖屍汁」？

今晚（29日）播出的《美食新聞報道》中，識煮又識食的鼎爺李家鼎帶主持蔡景行（行仔）到九龍城尋訪美食，期間竟大爆潮州人必備的魚露，其恐怖來歷竟是「魚嘅屍汁」，嚇到行仔面容扭曲！鼎爺更分享多個飲食典故，究竟傳統蠔餅用的是雞蛋還是鴨蛋？