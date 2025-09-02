摘星大廚Damon｜年初遇意外轉行賣70蚊兩餸飯 豪言挑戰米芝蓮推薦？

曾在多間米芝蓮餐廳工作的大廚Damon，年初因一場單車意外毅然轉行，竟在灣仔賣起約70元的兩餸飯！他對出品極有要求，更放下豪言要成為全港首間獲米芝蓮推薦的兩餸飯，食客大讚性價比極高，究竟是甚麼驅使他作出這個驚人決定？