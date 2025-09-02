摘星大廚Damon｜年初遇意外轉行賣70蚊兩餸飯 豪言挑戰米芝蓮推薦？
Damon主理星級兩餸飯 70蚊食出Fusion菜層次
在飲食節目《美食新聞報道》中，介紹了由摘星大廚Damon主理的灣仔兩餸飯店。Damon曾於多間米芝蓮餐廳工作，精通多國菜式，因此對自家出品的兩餸飯有極高要求，他直言：「我哋嘅特色一定係高質素，係食過我啲嘢就知道同一般兩餸飯好大分別。」其招牌菜「豚肉生薑燒」的醬汁極具心思，混合了4款薑、青蘋果及威士忌，令層次極之豐富。雖然一個兩餸飯收費約70元，但在灣仔區而言相當合理，不少食客都大讚食物水準媲美fusion菜，性價比極高。
Damon親揭轉行真相 全因年初一場單車意外
原來Damon由星級餐廳轉戰兩餸飯，背後源於今年初發生的一場單車意外。受傷康復後，身體狀況不宜再應付餐廳廚房的粗重工作，剛巧獲邀擔任兩餸飯主廚，便決定接受新挑戰。他憶述心路歷程時坦言：「當初係無諗過做兩餸飯，唔係唔鍾意或者抗拒，只係無諗過。既然有呢個機會當然會試。」Damon更將對米芝蓮的執著帶到新工作上，霸氣表示：「我對米芝蓮有份崇拜同執着，所以最想成為香港第一間有米芝蓮推薦嘅兩餸飯。」
廖慧儀Jessica試食澳洲菜 馳名蔬菜醬竟似腐乳？
節目另一環節中，主持廖慧儀（Jessica）跟隨居港澳洲人Gavin品嚐地道澳洲菜。Gavin介紹澳洲人由小食到大的雞批，餡料豐富，充滿童年回憶。不過最令Jessica印象深刻的，是一款澳洲經典的蔬菜醬，主要用來塗麵包，鹹味非常重。Jessica試食後形容其味道非常獨特，聞起來有濃濃的豉油味，更笑言口感和味道與中式腐乳有幾分相似：「好似我咃嘅腐乳。」場面相當有趣。
食客洗版力撐Damon：十份一價錢食到米芝蓮級數
Damon的兩餸飯店曝光後，隨即引起網民熱議，不少曾光顧的食客都一面倒力撐，紛紛留言大讚食物質素超班：「完全唔係普通兩餸飯嘅質素！」、「用70蚊食到fusion菜，真係好抵食！」、「個豚肉生薑燒醬汁好有層次，食得出心機。」更有網民表示，以十分之一的價錢就能品嚐到米芝蓮級數的菜式，絕對是灣仔區的必食之選，希望Damon能成功摘星。