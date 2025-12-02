美食新聞報道｜尖沙嘴地膽Sasa帶路覓食 竟遇60歲老闆超串理由拒開舖？

TVB Plus節目《美食新聞報道》今晚（2日）由「尖沙嘴地膽」Sasa帶隊，直擊一間充滿舊香港風味的越南小店，場面極之吸引！Sasa不但大讚該店牛骨湯底有「返以前」的味道，更踢爆老闆超窩心，竟會記住客人減肥要「扣底」的習慣。不過，最令人意想不到的是，老闆竟有一個超「巴閉」的理由堅持周日及假期不營業，究竟是甚麼原因令他如此有性格？