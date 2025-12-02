美食新聞報道｜尖沙嘴地膽Sasa帶路覓食 竟遇60歲老闆超串理由拒開舖？
Sasa帶隊直擊尖沙嘴 揭秘正宗越南牛骨湯
有「尖沙嘴美食字典」之稱的Sasa，對區內食店瞭如指掌，今次她帶領主持行仔（蔡景行）深入柯士甸路，發掘一間隱世越南小店。Sasa一試招牌越南湯河便讚不絕口，形容湯底香味四溢，直言：「有返以前舊香港嘅越南菜味道。」她透露，湯底的秘訣在於使用大量真正牛骨及香料，並經過長達十多小時的熬製，才能做出如此濃郁正宗的風味。除了湯河，她們還品嚐了蒜蓉牛油雞翼及手打墨魚蝦餅，每道菜都讓行仔食到停不了口，可見小店的食物質素極高，絕對是尖沙嘴的隱藏寶石。
60歲老闆超窩心 竟記實Sasa減肥扣底
這間越南小店之所以能留住客人，除了食物質素高，老闆Kenny的窩心舉動更是關鍵。Sasa分享親身經歷，指自己第一次光顧時曾提過要減肥，要求河粉「扣底」（減少份量）。沒想到，之後她每次到訪，老闆都無需提醒，自動自覺為她準備少河粉的版本，這種細心體貼的服務讓Sasa大為感動。在這個事事講求效率的時代，老闆依然用心記住每位熟客的喜好，這份濃厚的人情味，令小店在競爭激烈的尖沙嘴區屹立不倒，成為街坊熟客的溫暖飯堂。
Sasa踢爆小店超巴閉 老闆一句話解釋周日唔開舖
雖然老闆待客窩心，但Sasa笑言他也有非常「巴閉」（囂張、厲害）的一面。她特別提醒觀眾，如果有心光顧，就要記住小店逢星期日及公眾假期都會休息，千萬不要摸門釘。至於休息的理由，Sasa引述老闆的霸氣宣言：「自己都六十歲，要有充足休息時間喎。」這個充滿個性的理由，不但沒有趕客，反而更突顯了老闆對生活品質的堅持，以及對自己手藝的自信。有如此真性情的老闆，難怪能煮出充滿靈魂的越南菜，吸引一眾食客慕名而來。
胡美貽黃嘉雯接力掃街 驚人食力嚇窒觀眾
除了Sasa帶路覓食，節目的另一環節同樣精彩。主持胡美貽（Nicole）與黃嘉雯（Carmaney）孖咇殺入將軍澳，先在商場的小食店進行一輪「掃街」熱身，展現親民一面。隨後，兩人轉戰同區一間泰國餐館，點了燒安格斯牛肉、辣椒膏鮮花甲王及泰北清邁雞髀咖喱湯麵等硬菜。鏡頭前兩位外表嬌滴滴的女神，面對滿桌美食竟展現出驚人「食力」，由頭食到尾完全沒有停下來，將所有菜式一掃而空，其真實不造作的吃相，相信會讓不少觀眾看得目瞪口呆，胃口大開！