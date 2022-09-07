美麗戰場｜葉念琛搵陳瀅做「阿寶」 蔣家旻降呢做奸角要增磅谷身材

《美麗戰場》由導演葉念琛開拍，作為55周年台慶劇，即將於10月開播，接檔陳展鵬主演的《黯夜守護者》，葉念琛亦好睇重新劇，親自操刀執導、監製、編劇，更欽點陳瀅做經典角色「阿寶」，講到明第一次拍TVB劇一定要搵佢做女主角。