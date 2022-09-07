美麗戰場｜葉念琛搵陳瀅做「阿寶」 蔣家旻降呢做奸角要增磅谷身材
美麗戰場｜劇情預告 ｜四姊妹因張國榮結緣反目成仇
美麗戰場劇情：2003年4月1日傍晚時份，應屆會考生阿寶（陳瀅）得悉巨星張國榮跳樓自殺的惡耗，身為忠實歌迷的寶帶著鮮花前往悼念偶像。寶遇上暗戀對象區家明（方力申），也開啟了彼此的對話，無奈被好友唐昕（朱晨麗）、李靜兒（劉佩玥）和林小美（陳曉華）打斷。那個晚上，對寶而言是百味雜陳，最崇拜的偶像驟然離世、暗戀已久的男生與她說了第一句話，寶開始明白世事人情可能就是如此難以預計……
寶、昕、兒和美是好姊妹，揚言無論何時何地都會共同進退、永不分離。會考放榜之後，昕成為9A狀元，兒成績一般、⾃願重讀⼀年，成績最差的美反⽽如釋重負，決定投⾝社會，寶則順利原校升讀中六，並於暑假期間與明相戀。寶在雜誌舉辦的校花選舉中脫穎⽽出，獲不少廣告商垂青，⼀邊讀書、⼀邊在課餘時間接拍廣告以幫補家計，但她與明的關係卻漸行漸遠……
四姊妹每遇喜事、壞事，都會聚在「民記冰室」互相分享支持。她們未曾想過終有一天會反目成仇、各⾛各路，為的是⽐⾦錢和男⼈更讓⼈輾轉反側的東⻄，那是妒忌……
美麗戰場｜葉念琛欽點32歲陳瀅做「阿寶」
聽到葉念琛執導拍劇，大家都好關心邊個做「阿寶」，即葉導作品中的女主角，最深入民心的非Stephy鄧麗欣莫屬。首次執導TVB劇集，有港版《Penthouse》之稱的《美麗戰場》開鏡之日，葉念琛、曾志偉與一眾演員見傳媒時，葉導親自欽點要32歲陳瀅擔正做「阿寶」。陳瀅透露自己要演20個阿寶，由16歲演到36歲，難度在於捉摸說話的態度，而且葉導叫佢要減肥，可能劇中會有泳裝鏡頭晒身材。不過有網民就覺得，陳瀅唔襯阿寶，留言說：「佢好師奶喎，要減減啦！」、「點解要揀佢做女主角呀？肉騰騰」、「以前靚啲，依家走晒樣」，等等。
美麗戰場｜蔣家旻「降呢」做奸角琪琪葉念琛落order食肥啲著低胸
蔣家昊是前輩級「阿寶」之一，於2013年參演葉念琛電影《第一次不是你》做女一，今次拍攝《美麗戰場》慘被「降呢」，失「阿寶」之位做奸角琪琪。蔣家旻受訪時表示，沒有想過自己會做琪琪，而劇中與陳瀅會一起選港姐，二人要經常鬥戲。蔣家旻又提到，今次自己將會演「葉念琛筆下最賤格的琪琪」，導演更親自落order要佢食肥啲，因為劇中要著短褲、低胸衫，身形再豐滿一點才有睇頭重。
回顧歷年「阿寶」Stephy鄧麗欣地位無可取代
葉念琛愛將鄧麗欣：「阿寶」1.0
Stephy作為「初代阿寶」，於電影《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》、《保持愛你》、《失戀日》、同《紀念日》中多次飾演「阿寶」，順理成章成為大家心目中嘅「阿寶」始祖！
劉嘉玲：《我的情敵女婿》
劉嘉玲喺2018年賀歲愛情喜劇電影《我的情敵女婿》中飾演心理醫生鍾嘉寶（Dr.寶），係戲中嘉欣（衛詩雅飾）嘅後母，更係戲中梁華生（任達華飾）嘅初戀情人！
蘇麗珊：短髮「阿寶」
唔單止喺《我的情敵女婿》入面飾演劉嘉玲嘅年輕版，新晉演員蘇麗珊更於電影《愛情奴隸獸》中夥拍方力申做主角，接替鄧麗欣成為「阿寶」！短髮造型令蘇麗珊飾演嘅「阿寶」更有新鮮感，同鄧麗欣版「阿寶」嘅固有形象有啲唔同。
「馬子妮」蔣家旻飾援交少女「寶」
因為喺無綫處境劇《愛．回家》飾演馬子妮，成功入屋嘅蔣家旻喺葉念琛電影《第一次不是你》中破格飾演為病母籌錢嘅援交少女「寶」，仲有性感演出，可以話係擴闊咗戲路。
視后佘詩曼：《人約離婚後》
佘詩曼喺《人約離婚後》中飾演阿「寶」，喺戲中同方力申飾演嘅「強」離婚後，又與阿杰（羅仲謙飾）擦出愛火！視后佘詩曼嘅演技早已被觀眾認可，而喺《人約離婚後》同葉念琛合作，再加上其他喺大台未合作過嘅演員，更係有種獨特嘅火花！
周秀娜：《猛鬼愛情故事》
周秀娜原來都曾於2011年嘅懸疑恐怖電影《猛鬼愛情故事》中飾演何美寶！近年嚟娜姐轉換戲路，收起「峰」芒，轉而以演技實力取勝，喺2018年更以《29+1》中的一角獲金像獎最佳女主角提名！
王菀之：《Delete愛人》賢淑女友鍾家寶
王菀之喺2014年開始，就定期有接拍電影，而《Delete愛人》就係Ivana早期啲嘅作品。佢喺戲中飾演蘇波榮（王祖藍飾）嘅女友鍾家寶，呢個阿寶就比較文靜內向，賢淑少少嘅～
https://www.youtube.com/watch?v=pXV_zxS4nDk
常見問題
台慶劇《美麗戰場》何時播？
台慶劇《美麗戰場》即將於10月接檔陳展鵬主演的《黯夜守護者》，此劇亦是陳展鵬與陳煒在TVB的首度合作，再加上二人此劇會有感情線⋯⋯按此看詳情
葉念琛因咩原因欽點陳瀅做「阿寶」？
葉導親自欽點要32歲陳瀅擔正做「阿寶」，陳瀅就向傳媒透露自己要演20個阿寶，由16歲演到36歲…..詳見：葉念琛搵陳瀅做阿寶