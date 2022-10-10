美麗戰場｜陳瀅演技惹劣評 一個表情玩晒 瞪大對眼令人發惡夢
被Cap圖全劇得一個樣
今個星期的劇情講述陳瀅飾演的女主角「鍾家寶」於20多年前身世坎坷的慘痛經歷，雖然未正式「黑化」，但卻已經「辣㷫」不少觀眾，本地網民直指「陳瀅啲戲好唔掂」、「陳瀅扮後生把聲好辛苦」、「個角色D情緒係想點嫁？？」更不留情面話：「高八度顯得弱智會後生啲」。但原來唔止本地網民一面倒喪鬧，更連內地網民都唔畀面，更表示「瞪眼瞪到我睡覺都做噩夢，好得人驚！」
陳瀅「獎門人」現金魚嘴
逢周日晚於TVB播放的綜藝節目《開心無敵獎門人》，10月9 日晚播出一集嘉賓請到台慶劇《美麗戰場》的一眾演員，分別有 「美麗隊」陳山聰、陳瀅、陳曉華、何依婷、關嘉敏和葉蒨文等，另一隊「戰場隊」則有林盛斌（Bob）、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、曾淑雅（Jumbo）等。昨晚陳瀅更在「開心無敵啜乒乓」中落力「啜」，金魚嘴再現江湖！
葉念琛欽點32歲陳瀅做「阿寶」
《美麗戰場》由導演葉念琛執導，例必有「阿寶」做女主角。而《美麗戰場》開鏡當日，葉念琛、曾志偉與一眾演員見傳媒時，葉導當時已親自欽點要32歲陳瀅擔正做「阿寶」。陳瀅透露自己要演20個阿寶，由16歲演到36歲，難度在於捉摸說話的態度，而且葉導叫佢要減肥，可能劇中會有泳裝鏡頭晒身材。不過有網民就覺得，陳瀅唔襯阿寶，留言說：「佢好師奶喎，要減減啦！」、「點解要揀佢做女主角呀？肉騰騰」、「以前靚啲，依家走晒樣」，等等。
原來係當日就決定！
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年