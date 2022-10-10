美麗戰場｜陳瀅演技惹劣評 一個表情玩晒 瞪大對眼令人發惡夢

由葉念琛編劇、導演及監製的TVB劇集《美麗戰場》播出至今已經一星期，劇情雖然備受爭議，不過觀眾越鬧越鍾意睇，連內地網民都加入熱議，其中女主角陳瀅的演技就備受質疑，不單係香港網民睇到煩，連內地網民因她的表情而瞓覺發惡夢！