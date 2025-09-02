《愛回家》群姐殺入《俠醫》 長髮Look嚇窒網民 驚揭3年前已戴過？

昨日（1日）首播的新劇《俠醫》掀起熱話，除了主角陳豪與張曦雯外，最搶鏡的竟是《愛．回家》的「群姐」許思敏！她一改平時的清潔工形象，戴上長假髮客串假藥黨，與陳豪唇槍舌戰，其「驚艷」造型極具衝擊力，一出場即成全晚焦點。有眼利網民更發現此假髮並非首次亮相，究竟背後隱藏甚麼秘密？