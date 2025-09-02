《愛回家》群姐殺入《俠醫》 長髮Look嚇窒網民 驚揭3年前已戴過？
昨日（1日）首播的新劇《俠醫》掀起熱話，除了主角陳豪與張曦雯外，最搶鏡的竟是《愛．回家》的「群姐」許思敏！她一改平時的清潔工形象，戴上長假髮客串假藥黨，與陳豪唇槍舌戰，其「驚艷」造型極具衝擊力，一出場即成全晚焦點。有眼利網民更發現此假髮並非首次亮相，究竟背後隱藏甚麼秘密？
《俠醫》首播 群姐驚艷登場鬥戲陳豪
在《俠醫》首集劇情中，群姐許思敏飾演假藥黨成員，戴著一頭烏黑長假髮，形象與《愛．回家》中的短髮造型形成巨大反差，充滿喜感。她一出場便與飾演中醫的陳豪展開激烈對罵，雖然是客串角色，但其生動的演技和自帶的搞笑氣場，完全蓋過了主角們的風頭，成功搶Fo。不少觀眾表示，由於群姐在《愛．回家》的形象太過深入民心，看到她以如此破格的造型飾演反派，不但沒有違和感，反而覺得非常爆笑，成為了劇集開播的一大驚喜彩蛋，其演出片段更在網上被瘋傳。
一頂假髮走天涯？群姐3年前神還原陳瀅舊Look
正當觀眾熱烈討論群姐的新造型時，有記憶力超強的網民立即翻出舊照，指出這頂標誌性的長假髮其實早有來頭！原來在2022年的劇集《痞子無間道》中，群姐已經戴過完全一樣的假髮。當時的劇情是她要神還原主角陳瀅的造型，其模仿的精髓和搞笑演繹在當年已引起過一陣討論。想不到事隔3年，這頂假髮竟然「循環再用」，在另一部劇集中重現江湖，讓不少忠實劇迷驚喜不已，笑稱這頂假髮可能是群姐的「私伙」戰衣，見證了她的百變形象。
網民洗版熱議：回憶返哂嚟！
群姐的假髮Look成功引爆網民討論區，留言區被瞬間洗版，大部分網民都對此表示驚喜又爆笑。輿論一面倒大讚群姐的演出夠搶鏡，紛紛留言：「群姐一出場我就笑到停唔到！」、「呢個造型太衝擊，但又好好笑！」、「回憶返哂嚟！《痞子無間道》嗰陣已經覺得好正！」更有網民笑言：「TVB係咪得一頂假髮？」、「強烈要求群姐將呢個Look帶返入《愛回家》！」。這次意外的「撞款」事件，不但沒引起負評，反而勾起了觀眾的集體回憶，成功為《俠醫》創造了開播以來最熱門的話題。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期