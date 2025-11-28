宏福苑五級火｜前港姐冠軍翁嘉穗 火速捐200張床褥救災民 網民激讚勝過金錢

大埔宏福苑五級奪命大火造成至少94人死亡、逾70人受傷，災情震撼全港。演藝界多名人士紛紛發揮影響力轉發援助資訊，而前香港小姐冠軍翁嘉穗更迅速伸出援手，向受影響市民捐贈200張床褥提供緊急物資援助。她的善舉獲得網民一致讚賞，認為實際物資比金錢更能即時幫助災民度過難關。