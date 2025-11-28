宏福苑五級火｜前港姐冠軍翁嘉穗 火速捐200張床褥救災民 網民激讚勝過金錢
廣告
大埔宏福苑五級奪命大火造成至少94人死亡、逾70人受傷，災情震撼全港。演藝界多名人士紛紛發揮影響力轉發援助資訊，而前香港小姐冠軍翁嘉穗更迅速伸出援手，向受影響市民捐贈200張床褥提供緊急物資援助。她的善舉獲得網民一致讚賞，認為實際物資比金錢更能即時幫助災民度過難關。
翁嘉穗火速響應紅十字會求助
翁嘉穗的丈夫是海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正，而翁嘉穗本人亦擔任香港紅十字會EmpowerHer Network督導委員會成員。據海馬牌社交平台發文透露，公司在昨日傍晚6時接到香港紅十字會與鄔翁嘉穗女士的支援協調通知後，立即響應應急機制。海馬牌迅速調配庫存床褥並協調運輸車輛，展現出企業的社會責任和應變能力。
200張床褥當晚送抵暫避處
海馬牌在接獲通知後火速行動，於當晚9時30分前緊急送達200張床褥到臨時暫避服務單位。翁嘉穗亦透過Instagram社交平台上載照片，證實已將多張床褥運送至暫避處，以實際行動幫助受災市民解決夜間安置需求。這批床褥為無家可歸的災民提供了基本的睡眠條件，讓他們在這個艱難時刻能有一個相對舒適的休息環境。
演藝界集體發聲支援災民
除了翁嘉穗的實際行動外，演藝界多名人士亦發揮影響力，集體轉發分享援助資訊以及民間支援消息。這些資訊涵蓋大埔區社區會堂資訊、暫避服務單位資訊等重要內容，協助受影響市民獲得最新的支援服務。演藝界人士運用自身的社交媒體影響力，將重要資訊廣泛傳播，確保有需要的市民能及時獲得幫助。
網民激讚實際行動勝過金錢
翁嘉穗的善舉獲得網民一致讚賞，有網民留言「感謝翁小姐，好人有好報」、「哩個岩用呀！！做得好！」表達感激之情。更有網民指出「有時真係物資黎得比金錢更有用」，認為在緊急情況下實際物資能即時解決災民的迫切需要。另有網民表示「是做到嘢急需有用係好好畀錢都唔即時用到有墊褥可以瞓係好好呀」，強調床褥這類基本生活用品在災難時刻的重要性。
圖片來源：IG@kashuivirginia、IG@seahorsemattress資料或影片來源：原文刊於新假期