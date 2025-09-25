51歲前港姐冠軍百億豪宅不敵颱風 直擊花園一片狼藉震撼畫面 驚呼：太危險！
廣告
現年51歲的前港姐冠軍翁嘉穗，自嫁給百億富商鄔友正後一直過著養尊處優的闊太生活，但近日超強颱風樺加沙襲港，連她的豪宅也無法倖免！翁嘉穗在社交平台貼出家中花園一片狼藉的震撼畫面，巨型長枱竟被吹到四腳朝天，她更驚呼「太危險了」，究竟颱風的威力有多驚人，令這位闊太也嚇得花容失色？
颱風樺加沙直擊翁嘉穗豪宅
超強颱風樺加沙日前為香港帶來狂風暴雨，不少地區都受到嚴重影響。翁嘉穗亦透過Instagram的限時動態，分享了其豪宅在風雨吹襲下的驚險情況。從她發布的相片可見，戶外花園一片混亂，其中一張原本擺放整齊的巨型長枱，竟然被強風完全吹反，倒轉擺放在地上，可見當時風力極為猛烈。而室內的落地大玻璃窗雖然早已貼上交叉膠紙作預防，但面對如此強勁的颶風，情況依然令人膽戰心驚。
翁嘉穗發文驚呼太危險
面對這駭人的一幕，翁嘉穗也顯得相當震驚，她在圖片上配文寫道：「So scary! Stay Safe!」，並直接表示「太危險了！注意安全」，字裡行間流露出她的憂慮，同時亦不忘提醒朋友們要注意人身安全。這則限時動態迅速引起關注，畢竟連保安嚴密的豪宅都抵擋不住颱風的威力，足見這次風災的嚴重性，也讓外界一窺天災面前人人平等的真實狀況。
起底翁嘉穗奢華宮廷風豪宅
翁嘉穗的豪宅過去曾在影片中曝光，其內部裝潢極盡奢華，有如歐洲貴族宮殿。全屋以黑白色為主調，配上華麗的大理石地面，樓底極高，空間感十足。最引人注目的是一道配有黑色金屬配金色裝飾扶手的樓梯，盡顯豪華尊貴氣派。屋內亦擺放了許多家人的溫馨合照，在奢華之中不失家庭溫暖。這次颱風將戶外的狼藉與室內的雅致形成強烈對比，更突顯了天災的無情。
網民熱議豪宅獨有煩惱
翁嘉穗的貼文一出，隨即引來大批網民留言，紛紛表示關心並提醒她注意安全。有網民驚訝地表示：「真係好恐怖😱枱都反埋」，亦有人叮囑她：「你都要小心啲 唔好走出去啊😱😱」。不過，也有部分網民幽默地留言，笑稱這是「豪宅嘅其中一個煩惱」，認為打理偌大的花園在風災後必定相當頭痛。無論如何，大部分留言都希望翁嘉穗一家及全港市民都能平安渡過風暴。
圖片來源：IG@kashuivirginia、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期