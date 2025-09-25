51歲前港姐冠軍百億豪宅不敵颱風 直擊花園一片狼藉震撼畫面 驚呼：太危險！

現年51歲的前港姐冠軍翁嘉穗，自嫁給百億富商鄔友正後一直過著養尊處優的闊太生活，但近日超強颱風樺加沙襲港，連她的豪宅也無法倖免！翁嘉穗在社交平台貼出家中花園一片狼藉的震撼畫面，巨型長枱竟被吹到四腳朝天，她更驚呼「太危險了」，究竟颱風的威力有多驚人，令這位闊太也嚇得花容失色？