翁嘉穗無懼KK園區火辣遊富國島 老公鄔友正突曬重病殘樣嚇親網民

51歲翁嘉穗1997年參選港姐奪冠，不過就火速於1999年宣布與海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正結婚，婚後育有2子嘅翁嘉穗隨後淡出娛樂圈，專心照顧家庭。雖然婚後淡出，但係翁嘉穗就keep住在社交平台分享日常，日前（6日）佢就曬出火辣遊越南富國島嘅照片，不過老公鄔友正突然連環曬出多張病重照就嚇親網民……