翁嘉穗無懼KK園區火辣遊富國島 老公鄔友正突曬重病殘樣嚇親網民
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51歲翁嘉穗1997年參選港姐奪冠，不過就火速於1999年宣布與海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正結婚，婚後育有2子嘅翁嘉穗隨後淡出娛樂圈，專心照顧家庭。雖然婚後淡出，但係翁嘉穗就keep住在社交平台分享日常，日前（6日）佢就曬出火辣遊越南富國島嘅照片，不過老公鄔友正突然連環曬出多張病重照就嚇親網民……
翁嘉穗無懼KK園區火辣遊富國島
翁嘉穗日前在社交平台曬出多張照片，並配文表示：「富國島的日與夜！日落真美，活着真好，大家保重身體，新年快樂！」透露自己飛咗去越南過年！繼早前有港人分享坐Grab險些被虜入KK園區一事，令東南亞地區嘅安全問題再度成為熱話，唔少人都因擔心而選擇唔去相關地區旅遊。不過翁嘉穗似乎就未驚過，繼續開心旅遊，兼大方曬出多張福利照，吸引唔少網民關注：「51歲還是這麼美」、「姐姐派福利啦！」、「狀態真好，但要記得注意安全」、「安全至上啊」
鄔友正連曬10張病重照嚇親網民
雖然翁嘉穗曬出多張旅遊照引關注，不過佢嘅老公鄔友正昨日（6日）就突然於社交平台上載10張病重照，相中除咗見到鄔友正消瘦唔少嘅模樣，更有多張打吊針以及發燒至39度嘅照片。鄔友正更配長文表示照片其實攝於2022年，當時佢不幸感染新冠肺炎嗎，不過當時就並未及時就醫：「食咗好多panadol，仍然有39度，開始感覺不妙，而且咳嗽好厲害，但仍然心存僥倖，冇去睇醫生！」不過隨後就因病情加重必須就醫，更病足7日先康復：「經過極痛苦的七天，終於痊愈了！我體重由69kg急降到58.5kg！」
不過鄔友正嘅照片就嚇親唔少網民：「你心真大！以後平安順遂！」、「看到照片都嚇一大跳了」、「照顧好自己啊」、「還以為你在越南病倒了」、「瘦成這樣真的太嚇人了！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@kashuivirginia、小紅書@鄔友正資料或影片來源：原文刊於新假期