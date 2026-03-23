61歲翁靜晶親揭「後悔嫁劉家良」真相 為愛放棄事業坦承年輕任性

61歲翁靜晶早前（21日）出席慈善活動時，就早前在YouTube節目中的爆炸性言論作出澄清，強調自己並非後悔嫁給已故功夫巨星劉家良。這位曾經叱咤影壇的女星坦言，真正後悔的是當年為了追求轟轟烈烈的愛情而放棄學業和事業發展。