61歲翁靜晶親揭「後悔嫁劉家良」真相 為愛放棄事業坦承年輕任性
翁靜晶澄清後悔論真相
翁靜晶在「燃點真愛」慈善團體成立典禮上接受訪問時，詳細解釋了早前在《危險人物2.0》節目中引起軒然大波的「後悔論」。她強調「我冇後悔嫁畀劉師傅，我諗好多人理解錯咗」，並解釋當時的真正意思是後悔在人生交叉點上的選擇。翁靜晶表示當時除了選擇成為夫妻，其實可以選擇只做劉家良的好學生或好朋友，將更多精力投放在學業和事業上，但她選擇了「轟轟烈烈嘅愛情」。
劉家良遺孀坦承年輕任性
這位功夫巨星的遺孀進一步剖白內心，承認這份後悔源於自己年輕時的任性，選擇了聽從自己的心意而沒有聽從母親的勸告。翁靜晶分享母親當年的智慧之言「如果我幫你揀老公，揀錯咗你可以返嚟對住我喊；但你自己揀嘅，你就要自己承擔責任」，並笑言人生經歷讓她明白最好的選擇往往是聽媽媽的話。她更以此作為反面教材，勸戒年輕女性在面對忘年戀時要保持理智。
劉家良骨灰安排仍未有共識
翁靜晶亦談及亡夫劉家良骨灰的最新處理進度，透露自骨灰被盜回後，目前暫時安放在虛雲寺，但家人之間對於最終的處理方式仍未達成共識。方案包括將骨灰分成數份，由原配子女、劉家榮及劉家班的後人各自供奉，或進行海葬、製成紀念飾品等。她明確表示為免再次發生被盜事件，絕不會將骨灰放回寶福山，並讚揚香港警民合作無間，令綁架勒索在香港沒有市場。
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翁靜晶首認後悔嫁劉家良
早前在翁靜晶的YouTube節目中翁靜晶與雪梨回顧當年同樣在十幾歲入行的經歷，兩人都曾與年紀相差甚遠的男星交往。翁靜晶坦言當時她和雪梨都只是19歲左右的「細蚊仔」，而劉家良和徐少強等人已是成熟男人，「如果以而家角度睇，佢哋係大人，我哋係細蚊仔，佢哋係唔應該咁樣嚟攞我哋著數。就算我哋有幾鍾意你，嗰個情況係應該拒絕我哋」。她更形容兩人後來都陷入「困住咗」的處境，因為很快有了孩子，就「走咗入一個局面走唔到架啦」。
雪梨問後悔有咩用 翁靜晶堅持要後悔
當翁靜晶問雪梨有沒有後悔與徐少強一起時，雪梨爽快表示沒有，更認為人生反而沒那麼精彩。但翁靜晶卻表明「我後悔」，雪梨聞言反問「後悔有咩用」，翁就回應「我知無用都要後悔」。翁靜晶解釋雖然後悔但未至於要「撼頭埋牆」，但理性上都會對自己說「條路揀錯，唔應該咁行」。她強調雖然後悔，但因為後來有了小朋友，劉家良更為她離婚，於是只能夠走下去，並且走到最後一刻直至劉師傅離世為止。
重提自己在困局多時
翁靜晶繼續剛才的話題，重提自己在困局多時：「我咁惡都走唔出嗰個局，我都喺個局，你生咗第一個細路哥之後，基本上困住咗，你再生多個細路哥，你係呢世都走唔到，中間好多次想過逃走，係逃唔到。」雪梨安慰佢現在都過得很好，翁靜晶直言：「就係因為走唔到，咁就點樣喺呢個走唔到嘅局入面，走一條比較好啲嘅路囉，就係去讀書囉，如果唔係就大鑊。同埋我個人你知我講義氣，有一樣嘢咁講，去到有咗細蚊仔、有咗個承諾，而佢亦都真係離咗婚，我又同佢結咗婚，無論係點樣都好，呢條路只能夠行落去，行到尾，行到最後一刻。無論後來感情演變成一個點樣嘅感情，或者我當佢爸爸又好、當佢伴侶都好，我都係行到最後一刻，但係呢啲咁嘅死守，我性格係一種死守嘅人，為咗義氣堅持到底係好蠢嘅，唔係呢個世界嘅人應該學習。」
直認後悔行錯路 自封超級反面教材：千祈唔好學我
翁靜晶憶述當年母親做了很多奇怪事，令兩人關係變差，但之後她明白其實母親都只是想幫她走、協助她逃跑，但在當年她卻只會覺得母親是刻意跟自己作對，感嘆：「而家到人生呢個階段我成日檢討吓，如果我行另一條路，選擇行另一條路，我人生係咪好啲呢？」翁靜晶就不諱言自己有後悔：「你硬頸，我後悔，我話畀你聽我後悔，冇用都要後悔啦總之就係，後悔都冇辦法，我唔會話後悔到精神病、後悔到扻頭埋牆，但係我好理性咁話畀自己聽，條路係揀錯，唔應該咁行。佢精過我，我知道喇，我喺呢個世界最大嘅貢獻就係我係一個反面教材，總之大家千祈唔好學我，我係超級反面教材。」
回顧翁靜晶與劉家良愛情
1984年當時20歲的翁靜晶與40歲的武打電影導演劉家良結婚，1989年 25歲的翁靜晶於亞視節目《今夜不設防》訪問表示「自己前世是一隻被劉家良飼養的了哥，爲此今生要嫁予劉家良來報恩。」後來又自述是前世「金絲雀」，最後再澄清這說法是劉氏母親說的，婚後二人育有兩名女兒。當時有傳劉家良將全副身家給了前妻何秀霞及其兒子劉永強和四個女兒來換取自由身。婚後翁靜晶為了不想惹來媒體猜測，為借劉的名氣繼續發展個人事業而宣布息影。